НАТО отправляет самолеты в Румынию для отслеживания российских перемещений

В пятницу альянс заявил, что НАТО направит в Румынию самолеты-разведчики для усиления своего восточного фланга и «отслеживания военной активности России».

Западный военный альянс усилил свое присутствие в регионе после того, как Россия вторглась в Украину, которая граничит с Румынией, членом НАТО.

«Самолёты нашей бортовой системы предупреждения и управления способны обнаруживать летательные аппараты на расстоянии сотен километров, что делает их важным средством сдерживания и обороны для НАТО», — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Самолеты, которые прибудут во вторник в Отопени, недалеко от Бухареста, являются частью флота из 14 самолетов НАТО Boeing E3A AWACS, обычно базирующихся в Гайленкирхене, западная Германия.

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НАТО не назвало количество своих самолетов ДРЛО, которые будут задействованы в патрулировании из Румынии.

Каждый ДРЛО может находиться в воздухе восемь с половиной часов на высоте 9000 метров (30000 футов). В полете они могут наблюдать за территорией размером примерно с Польшу и могут продлить время полета, дозаправившись в воздухе.

Около 180 военнослужащих будут размещены на румынской авиабазе в Отопени для обеспечения авиационной поддержки. В НАТО заявили, что миссия продлится несколько недель.

После вторжения России в Украину в феврале прошлого года НАТО усилило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами-разведчиками и воздушными заправщиками.

Альянс также начал регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских самолетов вблизи границ стран НАТО.

Одна из восьми многонациональных боевых групп НАТО в Восточной Европе развернута в Румынии в режиме сдерживания и обороны.