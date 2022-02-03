НАТО предлагает России воздержаться от проведения противоспутниковых испытаний — El Pais — Армия и оборона

Мадрид, 2 февраля. Организация Североатлантического договора (НАТО) предложила России совместные консультации по снижению угроз в космосе и призвала Москву воздержаться от испытаний противоспутникового оружия, написала в среду испанская газета El Pais, опубликовав полный текст засекреченных ответов США и НАТО на российские заявления. предложения по гарантиям безопасности. .

«[NATO proposes] Консультации о способах снижения угроз космическим системам, в том числе посредством усилий по поощрению ответственного поведения в космосе; В документе добавлено, что Россия воздерживается от проведения противоспутниковых испытаний, причиной которых является наличие большого количества мусора».

В ноябре 2021 года Минобороны России сообщило об испытании, в ходе которого был успешно уничтожен списанный российский космический спутник. В министерстве подтвердили, что проводят плановые мероприятия по повышению обороноспособности. Она подтвердила, что основной целью новой космической стратегии США является достижение всеобъемлющего военного превосходства в этой области.

В министерстве подчеркнули, что оставшийся мусор не представляет никакой угрозы для Международной космической станции или других спутников. Она подчеркнула, что сломанные детали внесены в основной каталог Национальной системы космического мониторинга и их отслеживание началось немедленно. Они останутся под наблюдением до того момента, пока не сгорят в атмосфере.