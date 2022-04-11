НАТО растет, поскольку война в Украине продолжается, Россия наблюдает за «провокационными действиями» в Молдове: оперативные обновления

Президент Украины Владимир Зеленский

В понедельник он заявил: «Десятки тысяч человек разрушили Мариуполь. [are] мертвы, но русские все еще продолжают военную операцию».

Зеленский сделал это замечание, обращаясь к южнокорейским законодателям.

Как сообщает Reuters, он сказал, что «Украине нужны различные военные технологии от самолетов до танков». «Южная Корея может нам помочь».

Официальные лица Мариуполя подсчитали, что было убито около 5000 мирных жителей, но на прошлой неделе предупредили, что, учитывая масштабы разрушений в городе, число погибших может достигать десятков тысяч.

Городской совет Мариуполя также на прошлой неделе обвинил российские силы в том, что они полагаются на мобильный крематорий для сокрытия предполагаемых военных преступлений.

Чтобы узнать больше об этой истории: Зеленский заявил, что в Мариуполе российские военные убили десятки тысяч человек