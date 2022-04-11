НАТО растет, поскольку война в Украине продолжается, Россия наблюдает за «провокационными действиями» в Молдове: оперативные обновления

Президент Украины Владимир Зеленский
В понедельник он заявил: «Десятки тысяч человек разрушили Мариуполь. [are] мертвы, но русские все еще продолжают военную операцию».
Зеленский сделал это замечание, обращаясь к южнокорейским законодателям.
Как сообщает Reuters, он сказал, что «Украине нужны различные военные технологии от самолетов до танков». «Южная Корея может нам помочь».
Официальные лица Мариуполя подсчитали, что было убито около 5000 мирных жителей, но на прошлой неделе предупредили, что, учитывая масштабы разрушений в городе, число погибших может достигать десятков тысяч.
Городской совет Мариуполя также на прошлой неделе обвинил российские силы в том, что они полагаются на мобильный крематорий для сокрытия предполагаемых военных преступлений.
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Россия заявила, что уничтожила украинские системы ПВО, поставленные неустановленной европейской страной
Российская армия в понедельник
Он утверждает, что уничтожил системы ПВО, «доставленные в систему Киева европейской страной».
В заявлении Минобороны России говорится, что четыре пусковые установки С-300 были спрятаны в ангаре недалеко от восточноукраинского города Днепр и что 25 украинских военных также получили ранения в ходе рейда, сообщает Reuters.
В ведомстве добавили, что «высокоточные ракеты «Калибр», запущенные с моря, уничтожили технику зенитно-ракетного отряда С-300, переданного одной из европейских стран киевскому режиму».
Россия не сообщила, какая страна якобы поставила Украине системы ПВО.
Но Словакия, член НАТО,
которая объявила в пятницу, что передала Украине систему С-300.Они сказали, что их машина не пострадала, сообщает Reuters.
Чтобы узнать больше об этой истории: Россия заявила, что уничтожила украинские системы ПВО, поставленные неустановленной европейской страной
Зеленский назвал Байдена «тем, кто может положить конец российскому вторжению».
Президент Украины Владимир Зеленский во время ночной речи сказал, что президент Джо Байден — «тот», кто может остановить вторжение России в его страну.
«Российские силы перейдут к более крупным операциям на востоке нашего государства», — предупредил Зеленский, заявив, что предоставил Байдену список ресурсов, необходимых ему для обеспечения выживания Украины.
«Честно говоря, от этого зависит наша способность (выжить)», — сказал украинский президент. «К сожалению, у меня нет уверенности, что мы получим все необходимое».
«Список у него есть», — добавил Зеленский. «Президент Байден может войти в историю как тот, кто стоял плечом к плечу с украинским народом, который победил и выбрал право иметь свою страну. (Это) тоже зависит от него».
Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.
Пророссийский лидер Донецка обвинил Украину в убийстве в Мариуполе
Лидер Донецка Денис Пушлин, украинский сепаратист, который когда-то покинул свой регион, пытаясь присоединиться к России, обвинил Украину и ее руководство в гибели мирных жителей в Мариуполе.
По словам Пушлина, Украина, а не российская армия, несет ответственность за тысячи жертв в городе, по словам Росси. выпуск новостей.
«Говорить, что цифра составляет 5000 человек или нет, — это очень скромная оценка истинного числа жертв», — сказал Пушлин группе репортеров в понедельник.
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Украинский монастырь стал пристанищем для травмированных детей, перемещенных войной
Сестры Римско-католической конгрегации сестер Святого Семейства открыли свои двери примерно для 40 человек, перемещенных в результате российского военного вторжения в Украину.
Многие дети, приехавшие травмированными, теперь смеются и обнимают своих монахинь.
Сестра Доминика, сестра Доминика, сказала: «Сначала они были немного сдержанны. Это новое для них место.
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ООН: 1793 украинских мирных жителя погибли с начала российского вторжения
Согласно отчету, с начала российско-украинской войны по меньшей мере 1793 украинских мирных жителя погибли и 2439 получили ранения.
В эту цифру входят 458 мужчин и 294 женщины, а также 899 взрослых неизвестного пола, ООН. упомянул.
Согласно отчету, в это число также входят 27 девочек, 46 мальчиков и еще 69 человек, которые не знают своего пола.
Украина предупреждает, что Россия может обвинить Украину в провокациях в Молдове
Россия может согласовать провокацию в Молдавии и провести Украину, Генштаб ВСУ предупрежден поздно в воскресенье.
«Возможно, что вооруженные силы Российской Федерации будут осуществлять провокационные действия в Приднестровском регионе Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседней страны», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
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По данным ООН, почти 6,5 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами из-за войны с Россией.
Последние данные ООН выявили перемещение внутри Украины более 6,48 млн человек.
Отчет Это связано с тем, что более 4,2 миллиона украинских беженцев были вынуждены бежать из раздираемой войной страны, большинство из них направились в Польшу и соседние страны.
В то время как переговоры о прекращении военной блокады продолжаются, продолжается и российская военная оккупация украинских городов и бомбардировки населенных пунктов.
Глава Чечни ожидает, что «Россия захватит Киев и все остальные города»
Согласно сообщениям, чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил в понедельник утром, что, по его мнению, российские вооруженные силы предпримут сокрушительное наступление, чтобы взять под контроль несколько украинских городов.
Агентство Reuters цитирует чиновника, заявившего, что возможная атака будет включать попытки установить контроль над Мариуполем, Киевом и Донецком.
«Будет атака не только на Мариуполь, но и на другие места, города и села», — заявил Кадыров в Telegram.
«Луганск и Донецк — полностью освободим в первую очередь… потом возьмем Киев и все остальные города», — добавил он в отчете.
В отчет поступило не менее 227 гражданских лиц. упомянул Один погиб в Донецке, еще 748 мирных жителей получили ранения.
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