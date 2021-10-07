НАТО уволило восемь “ разведчиков ” из России

Российские шпионы были связаны с серией террористических атак в Чехии в 2014 году.

Россия выслала восемь членов альянса НАТО как «незадекларированных сотрудников российской разведки», – сказал представитель НАТО, напомнив о взаимоотношениях между Западом и Россией в период «холодной войны».

Об изгнании россиян ранее сообщило британское агентство Sky News, в котором говорилось, что миссия Москвы в штаб коалиции в Брюсселе будет сокращена вдвое «из-за подозрений в российских действиях, включая убийства и шпионаж».

В среду НАТО отозвала признание восьми членов российской миссии, а Москва сократила количество позиций, которые НАТО может санкционировать, до 10.

Sky News сообщает, что решение НАТО было принято после сообщений о террористическом взрыве на чешском складе боеприпасов в 2014 году, когда к его отравлению в Праге, предположительно, причастны российский двойной агент Сергей Скрибал и два российских шпиона. Дочь в Англии.

Россия долгое время выполняла функции наблюдателя при НАТО в рамках Совета Россия-НАТО, который был создан 20 лет назад как часть Совета Россия-НАТО для развития сотрудничества в областях общей безопасности, но она не является членом Совета Россия-НАТО. коалиция во главе с США.

Агентство Reuters не смогло сразу подтвердить причины сокращения российской делегации, которые приводит Sky News.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Хрущев обвинил НАТО в том, что она играет двойную роль и использует идею предполагаемой угрозы со стороны Москвы как фикцию.

Хрущев заявил вчера Daily News, что лидеры НАТО говорили о важности разрыва связей с Россией и высказывались в поддержку возобновления диалога в рамках Совета Россия-НАТО.

«Если кто-то верил в искренность этих заявлений, сегодня они не верят этому. Их истинная ценность очевидна для всех. После драматического конца афганской эпохи, как они могут обойтись без покемонов« русской угрозы ».

Никаких немедленных комментариев из Кремля.

Крепкие отношения

Отношения Запада с Россией осложняются различными проблемами – первым вмешательством России на выборах в Украине и отравлением высокотоксичным нервно-паралитическим веществом Скрибаля и его дочери в 2018 году.

С момента вступления в должность в январе президент США Джо Байден был более настойчив в отношении России, чем его предшественник Дональд Трамп, и призвал своих европейских коллег по альянсу НАТО придерживаться аналогичного подхода.

Информационное агентство Интерфакс процитировало Леонида Слуцкого, председателя комитета по международным делам российского парламента, который сказал, что Москва ответит, но не обязательно.

С тех пор как в январе президент Джо Байден вступил в должность, Вашингтон, округ Колумбия, стал более решительно настроен против России и потребовал от европейских коллег по альянсу НАТО придерживаться аналогичного подхода. [File: Kenzo Tribouillard/Reuters]

Слоцкий сказал, что посол России в Европейском союзе в настоящее время вакантен, и что этот шаг НАТО нанесет ущерб диалогу между Москвой и Западом.

«Альянс продолжает политику дипломатической конфронтации с Западной Россией», – сказал Слуцкий.

Россия обвинила НАТО в провокационном расширении своей военной инфраструктуры вблизи своих границ.

Коалиция заявляет, что решила укрепить безопасность стран-членов, близких к России, после аннексии Москвой украинского Крыма в 2014 году и ее поддержки сепаратистов на востоке Украины.

Взрывы между Чехией и Россией привели к взаимной высылке десятков российских и европейских дипломатов и других дипломатических сотрудников.