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НАТО усиливает антироссийское наступление в Польше и Украине

13 ноября, 2021
Vsevolod Egorov

Вчера Великобритания объявила, что она направила в Польшу отряд из десяти военнослужащих из Королевских инженеров-электриков и механиков, которые первыми разместили сапоги на земле силами НАТО, союзника, для оказания помощи в пограничном конфликте страны с Беларусью. Вовлечение сил из Великобритании, пусть и небольшого, со стороны польского правительства, которое в конечном итоге нацелилось на Россию, указывает на интенсивность продолжающейся провокации.

Несколько тысяч беженцев стремятся попасть в Европейский Союз (ЕС) из Беларуси через Польшу, и они сталкиваются с массовым противостоянием военной силы и насилия. Сообщается, что в настоящее время на границе с Беларусью находятся 20 000 польских солдат, которые следят за незаконным и жестоким отпугиванием просителей убежища.

Польша обвиняет Беларусь в «гибридной войне» и «государственном терроризме», утверждая, что правительственные силы похищали людей за тысячи миль через границу, чтобы помочь им. Они указывают пальцем на президента России Владимира Путина как на архитектора этой политики.

В четверг, 11 ноября 2021 года, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины выстроились на границе с Беларусью в Волынской области Украины. Украина направила 8,5 тыс. Военнослужащих на фоне иммиграционного кризиса. Ближний Восток и Африка пытаются войти в ЕС через Польшу. (Пресс-служба Полиции Украины через AP)

Польский меч является частью более широкого наступления, что подтверждается отчетами, опубликованными на этой неделе членами Совета Безопасности ООН и НАТО.

В четверг СБ ООН выступил с заявлением во время встречи Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, США и Великобритании, отвергая постоянное членство России в ООН. Мы осуждаем запланированные инструменты людей, которые поставили Беларусь под угрозу своей жизни и благополучию в политических целях с целью дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского Союза. Нарушения «.

Они призвали к «сильной международной реакции» и пообещали «обсудить любые дальнейшие действия, которые мы можем предпринять».

В заявлении НАТО уточняется цель нападения на Россию:

Североатлантический совет решительно осуждает продолжающееся использование Беларусью искусственных средств для нелегальной иммиграции в рамках гибридной операции против Польши, Литвы и Латвии в политических целях.

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Пока НАТО ведет так называемую кампанию «вооружения» против иммигрантов в Беларуси, оно продолжает безответственные военные провокации в Черном море на границе с Россией.

В четверг Россия заявила, что преследовала истребитель, чтобы перехватить британский совместный разведывательный самолет Boeing RC-135 Rivet, который заявил, что пытается приблизиться к Крыму. Российские военные заявляют, что за одни и те же сутки они заметили четыре самолета-разведчика и два военных корабля США, действующих в этом районе.

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