Вчера Великобритания объявила, что она направила в Польшу отряд из десяти военнослужащих из Королевских инженеров-электриков и механиков, которые первыми разместили сапоги на земле силами НАТО, союзника, для оказания помощи в пограничном конфликте страны с Беларусью. Вовлечение сил из Великобритании, пусть и небольшого, со стороны польского правительства, которое в конечном итоге нацелилось на Россию, указывает на интенсивность продолжающейся провокации.

Несколько тысяч беженцев стремятся попасть в Европейский Союз (ЕС) из Беларуси через Польшу, и они сталкиваются с массовым противостоянием военной силы и насилия. Сообщается, что в настоящее время на границе с Беларусью находятся 20 000 польских солдат, которые следят за незаконным и жестоким отпугиванием просителей убежища.

Польша обвиняет Беларусь в «гибридной войне» и «государственном терроризме», утверждая, что правительственные силы похищали людей за тысячи миль через границу, чтобы помочь им. Они указывают пальцем на президента России Владимира Путина как на архитектора этой политики.

В четверг, 11 ноября 2021 года, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины выстроились на границе с Беларусью в Волынской области Украины. Украина направила 8,5 тыс. Военнослужащих на фоне иммиграционного кризиса. Ближний Восток и Африка пытаются войти в ЕС через Польшу. (Пресс-служба Полиции Украины через AP)

Польский меч является частью более широкого наступления, что подтверждается отчетами, опубликованными на этой неделе членами Совета Безопасности ООН и НАТО.

В четверг СБ ООН выступил с заявлением во время встречи Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, США и Великобритании, отвергая постоянное членство России в ООН. Мы осуждаем запланированные инструменты людей, которые поставили Беларусь под угрозу своей жизни и благополучию в политических целях с целью дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского Союза. Нарушения «.

Они призвали к «сильной международной реакции» и пообещали «обсудить любые дальнейшие действия, которые мы можем предпринять».

В заявлении НАТО уточняется цель нападения на Россию:

Североатлантический совет решительно осуждает продолжающееся использование Беларусью искусственных средств для нелегальной иммиграции в рамках гибридной операции против Польши, Литвы и Латвии в политических целях.

Пока НАТО ведет так называемую кампанию «вооружения» против иммигрантов в Беларуси, оно продолжает безответственные военные провокации в Черном море на границе с Россией.

В четверг Россия заявила, что преследовала истребитель, чтобы перехватить британский совместный разведывательный самолет Boeing RC-135 Rivet, который заявил, что пытается приблизиться к Крыму. Российские военные заявляют, что за одни и те же сутки они заметили четыре самолета-разведчика и два военных корабля США, действующих в этом районе.

Военный представитель России генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Министерство обороны России рассматривает возможность проведения военных действий США и их союзников в Черноморском регионе. Украина. «

Напряженность нарастала за последний месяц после эскалации конфликта на востоке Украины и возобновления разговоров о признании в НАТО яростного антироссийского государства Украины.

26 октября украинские силы нанесли первый удар с беспилотника по проправительственным силам России в Донбассе, используя турецкую технологию пирувата TB2k. Внешняя политика Конфликт в Нагорном Карабахе и Ливии был назван «переломным моментом».

Возможность предоставления Украине членства в НАТО была подчеркнута недавним визитом министра обороны США Ллойда Остина в Украину, Грузию и Румынию. Когда во время его визита спросили о возражениях России против стремлений Украины к вступлению в НАТО, Остин ответил: «Украина … имеет право определять свою будущую внешнюю политику, и мы надеемся, что они смогут это сделать без вмешательства извне».

Он призвал Россию «прекратить оккупацию Крыма» и предупредил, что «мы продолжим делать все возможное для усилий Украины по развитию самообороны».

Путин ответил: «Законный член [of Ukraine] Может, в НАТО этого и не происходит, но военное освоение территории уже ведется… что представляет угрозу для Российской Федерации.

30 октября Вашингтон Пост Сообщается, что российские силы были сосредоточены вблизи украинской границы страны. Политика Спустя два дня на спутниковых снимках Maxar Technologies видны «бронетанковые части, танки, самоходные артиллерийские орудия и сухопутные войска в районе российского города Ельня». Сюда входит элитная 1-я гвардейская танковая армия.

Веб-сайт продолжил: «Новый анализ Джейн. [a military intelligence company] В понедельник стало известно, что техника 4-й танковой дивизии России была переброшена в Брянскую и Курскую области вблизи северной границы с Украиной.

Министерство обороны Украины заявляет, что в этом задействованы в общей сложности 90 000 российских военнослужащих.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения ПолитикаСтатья «Низкое качество». При этом он подчеркнул: «Эксплуатация нашей военной техники и воинских частей … это исключительно наше дело».

Вчера он сказал: «Когда противник предпринимает контрмеры у наших границ, мы принимаем меры для обеспечения нашей безопасности. Мы не можем оставаться к этому равнодушными.

На данный момент Украина разместила на границе с Россией 8 500 военнослужащих.

В среду госсекретарь США Энтони Блинген провел в Вашингтоне совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Вашингтона Дмитрием Кулебой. Ссылаясь на аннексию Крыма после переворота на Украине при поддержке НАТО, Блинкен сказал: «Мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку, пытаясь пересмотреть то, что она предприняла в 2014 году».

Предупреждение: «Мы смотрим на это очень, очень внимательно. Мы очень внимательно консультируемся с нашими союзниками и партнерами », — заключил он.

«Соединенные Штаты изучают различные инструменты, которые у нас есть», — сказал он.

Его угрозы повторили министры иностранных дел и обороны Франции после встречи со своими российскими коллегами. Французские министры предупредили о «серьезных последствиях любой новой угрозы региональной целостности Украины» и «осудили безответственное и неприемлемое поведение белорусских официальных лиц в отношении инструментовки миграционных потоков, направленных против нескольких стран ЕС», — говорится в совместном пресс-релизе. Выпускать.

Пятница, утро, Великобритания Ежедневная телеграмма Заголовок первой полосы «Россия может вторгнуться в Украину, — предупреждает США» Источники в газете «Уайтхолл» рассказали об этом, что правительство Великобритании «обеспокоено» сообщениями о приближении российских войск к границе с Украиной и что среди официальных лиц наблюдается «напряженность» и «беспокойство».

Он продолжал: «Они [US officials] Они делились разведданными о российских передвижениях с союзниками и объясняли им возможности военных действий.

Эти события иллюстрируют серьезную опасность войны в Европе.

В Польше и Украине европейские державы и державы НАТО полагались на крайне правых представителей ключевых фашистских блоков для проведения агрессивной антироссийской кампании, предполагающей отправку тысяч военнослужащих. Они разместили свои силы в непосредственной близости от границы с Россией.

Созданная ими ситуация создает угрозу спровоцирования вооруженного конфликта. Россия разместила свои войска на границе с Украиной и провела учения Snap Broadroper с Беларусью в пятницу, всего в 20 милях от точки воспламенения на польской границе. Британия заявляет, что в тот же день Королевские ВВС захватили два российских бомбардировщика с ядерными боеголовками, пролетевшие над Северным морем над Ла-Маншем.

Империалистические державы готовятся к катастрофе, преследуя свою давнюю стратегическую цель доминирования и подчинения России путем отвлечения массивной социальной напряженности за пределы страны.