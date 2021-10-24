Научная фантастика не предсказывает будущее. Это ее вдохновляет.

Это потрясающе Статья – Товар Первоначально он был опубликован на нашем дочернем сайте Freethink.

Уильям Шатнер отправляется в космос – и это потому, что Джефф Безос – это Трекки.

Когда Безос был ребенком, он был впечатлен Работы таких авторов-фантастов, как Айзек Азимов и Роберт А. Хайнлайн, писавший о будущем человечества, не имеющем отношения к поверхности Земли.

Эти книги вызвали страсть к научной фантастике, которая привела к другой одержимости: Звездный путь.

«Джефф создал Amazon только для того, чтобы собрать достаточно денег для создания Blue Origin». Урсула Вернер

Когда Безос не читал, он был со своими друзьями, притворяясь одним из его персонажей. Любимое телешоу. К тому времени, когда он закончил среднюю школу, его план строительства космических колоний сформировался достаточно, чтобы включить его в свой план. письмо Excel.

«Джефф создал Amazon только для того, чтобы получить достаточно денег, чтобы делать Blue Origin», – сказала школьная подруга Безоса Урсула Вернер. утверждал. «Он был очарован идеей запуска ракет в космос».

«Я не могу доказать, что она ошибалась», – сказал Безос. Она сказала Потом.

От научной фантастики к реальности

20 июля, в возрасте 57 лет, Безос воплотил свою мечту, вдохновленную научной фантастикой, в качестве одного из четырех человек на борту ракеты Blue Origin New Shepard во время своего дебюта. пилотируемый полет в космос.

Следующий рейс запланирован на 12 октября, и на этот раз Безос предлагает место Шатнеру, который изобразил капитана Джеймса Т. Звездный путь.

«Я давно слышу о космосе, – сказал 90-летний актер. Она сказала. «Я пользуюсь возможностью, чтобы увидеть это сам. Какое чудо».

«Научная фантастика вдохновила десятки, а может быть, и тысячи людей учиться и становиться инженерами». Кен МакКлауд

Влияние научной фантастики на Безоса не ограничивается Blue Origin – персональным помощником Amazon на базе искусственного интеллекта. Алекса я был Вдохновлен Звездный путь Компьютер с голосовым управлением – и эта взаимосвязь показывает, что этот литературный жанр не столько «предсказывает» будущее, сколько вдохновляет.

Любители фантастики видят что-то в творческих произведениях, а потом узнают, как это воплотить в жизнь. Безос увидел Звездный путь В детстве я считал компьютер крутым, а сегодня вы можете попросить Алексу заказать вам пиццу.

«Научная фантастика вдохновила десятки, возможно, тысячи людей учиться и становиться инженерами», – писатель-фантаст Кен МакЛауд. Он сказал Big Think. (Безос, опять же, был одним из них – он изучал электротехнику и информатику в Принстоне.)

Но, как отмечает МакЛауд, он далеко не один. Вот некоторые другие известные изобретения, которых могло бы не быть, если бы их создатели не увидели их первыми в произведениях научной фантастики.

Ракета человек

Американскому инженеру Роберту Х. Годдарду (названному в честь Центра космических полетов имени Годдарда НАСА) часто приписывают создание космическая эраПосле разработки и запуска первой ракеты на жидком топливе.

«Я произвел глубокое впечатление … заклинание не разрушилось, и оно заняло физику». Роберт Х. Годдард

Его увлечение космическими путешествиями вызвало появление некоторых из самых ранних произведений научной фантастики.

В 1898 году я прочитал война миров, – написал Годдард в A Сообщение Автор Герберт Уэллс. Мне было 16 лет [and] Вы произвели глубокое впечатление. Заклинание было завершено год спустя, и я решил, что то, что можно было бы консервативно назвать «высотными исследованиями», было самой серьезной проблемой из существующих.

«Заклинание не было разрушено, я изучал физику … Сколько лет я смогу работать над проблемой, я не знаю; надеюсь, пока я жив», – продолжил он. Прекращение действия немыслимо, потому что «нацеливание на звезды» в прямом и переносном смысле является проблемой поколений.

Сотовые телефоны и умные часы

Звездный путь Ему часто приписывают создание устройства, которое может быть у вас в руках прямо сейчас, – сотового телефона, – но его создатель Мартин Купер говорит, что на самом деле он получил эту идею из части научно-фантастического гаджета в комиксе: Дика Трейси наручное радио.

Это вдохновение окупилось десятилетиями, но в 1973 году, когда Купер возглавил подразделение систем связи Motorola, он сделал первый звонок по сотовому телефону с массивного устройства весом 2,4 фунта, которое в конечном итоге превратилось в стильные смартфоны, которые сейчас широко распространены.

«Я хотел сделать это с 5 лет. Наконец-то настал этот день». время готовки

Наручное радио Tracy также вдохновило другой современный технический гаджет: Apple Watch.

«Я хотел сделать это с пяти лет», – сказал генеральный директор Apple Тим Кук во время презентации устройства, имея в виду свое детское увлечение комиксами Дика Трейси. «Этот день, наконец, настал».

Музыка на ПК

До того, как Apple выпустила QuickTime в 1991 году, никто не воспроизводил музыку или видео на своем ПК, но изобретатель Стив Перлман был вдохновлен на создание технологии, которая позволяет устройствам сжимать, хранить и воспроизводить мультимедиа, конечно же, Звездный путь.

«Они не знали, как заставить компьютер делать это … это наша работа». Стив Перлман

“[The character] Данные прослушивали несколько копий музыки, играющих одновременно через динамики », – сказал он в документальном телешоу. Как Уильям Шатнер изменил мир. “Идея, что он может вызывать любую музыку на компьютере в Проект Это была новая идея “.

“следующее поколение Он мой любимый Звездный путь Цепь – эти ребята мечтали о вещах, которые не были очевидны и показывали, как их можно использовать, – добавил Перельман. это, конечно – это наша работа ».

современная подводная лодка

Первые подводные лодки могли работать только на короткие расстояния у берега, но в 1898 году американский изобретатель Саймон Лейк продемонстрировал, как Аргонавт Он может преодолевать сотни миль под водой в море.

«Жюль Верн был в некотором смысле главным менеджером моей жизни». Саймон Лейк

Его вдохновение для этого ремесла пришло от пионера научной фантастики Жюля Верна.

«Жюль Верн был в некотором смысле главным менеджером моей жизни», – Lake Autobiography, Подводная лодкаА также Он был процитирован как сказал. Когда мне было не больше десяти-одиннадцати лет, я прочитал его книгу Двадцать тысяч лье под водой, Это дало волю моему маленькому воображению “.

«Я начал мечтать о подводных экскурсиях … но с наглостью, присущей совершенно неопытным людям, я нашел недостатки в некоторых чертах Жюля Верна. наутилус и приступил к его улучшению ».

Незабываемые вертолеты

В 1939 году иммигрант из России Игорь Иванович Сикорский построил первый в мире вертолет, но его вдохновение для создания транспортного средства пришло несколько десятилетий назад, когда он в возрасте десяти или одиннадцати лет прочитал другой роман Верна.

«Все, что может вообразить один человек, может сделать другой – реально». Жюль Ферн

«Он назывался« Клипер облаков », и в нем Жюль Верн изобрел вертолетоподобную машину», сын Игоря Сергея Сикорского. Он сказал New York Times, в 1995 году. «Мой отец часто ссылался на это. Он сказал, что это« отпечаталось в моей памяти »».

«Он часто цитировал что-то еще из Жюля Верна», – добавил Сикорский. «Все, что может представить один человек, другой может воплотить в жизнь».