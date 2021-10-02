Научная фантастика: Обзор Джеффри Клюгера “Holdout”.

Технические проблемы в космосе – хорошо известная тема в научной фантастике, как в романе Артура Кларка 1961 года «Падение Луны». Сегодняшним историям нужно что-то дополнительное, чтобы придать им напряжение, а в «Удержании» Джеффри Клюгера добавленным элементом является политика.

Несущий Джеффри Крюгер Dutton 349 стр. Мы можем получать комиссию, когда вы покупаете товары по ссылкам на нашем веб-сайте.

Книга начинается с коллизии. Беспилотный корабль снабжения врезался в Международную космическую станцию, и российско-американский экипаж из трех человек получил приказ эвакуироваться. Двое русских подчиняются, но Уолли Беквит отказывается, но не из героизма, а из личных соображений. Вторя рассказу Германа Мелвилла 1853 года «Бартлби, Скривенер», Уолли отвечает на все ее требования вернуться домой следующими пятью словами: «Я бы предпочел не делать этого».

Мы узнаем, что Уолли хочет быть глазом в небе и разоблачителем, и что она наблюдает, это «объединение»: сожжение тропических лесов Амазонки с принудительным переселением его коренных жителей. У Уолли есть племянница гуманитарного работника, и она должна рассказать об этом всему миру. Это политически бесит. Только Соединенные Штаты могут остановить объединение, но у президента нет желания начинать войну с Бразилией и ее союзниками. Он может угрожать Уолли всевозможными последствиями, но он не может этого сделать. Только русские имеют ракетную мощность, чтобы добраться до космической станции, так зачем им помогать американскому командиру? Между тем, броская фраза Уолли («Я бы предпочел не») стала хэштегом, и палата представителей и Сенат стала очень популярной. И, конечно же, все время, пока лес горел, племянница Уолли была в бегах, а маленький мальчик гуарани, которого она удочерила, – ну, скорее всего, это выглядит не очень хорошо. READ Астронавт НАСА, два российских космонавта благополучно прибыли на Международную космическую станцию Множественные проблемы с пересечением, в том числе выживание на заброшенной космической станции, не обслуживаемой, подвержены авариям и противодействию. Г-н Клугер знает все о технологиях, он написал книги об Аполлоне-8, Аполлоне-13 и всей космической программе, но именно его постоянное превращение с Земли на орбиту, из Хьюстона в Москву, из тропических лесов в Вашингтон, округ Колумбия, поддерживает судьбу. . кипячение; Это научная фантастика ближайшего будущего в эпоху социальных сетей. В 60-е это выглядело намного проще. . .

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