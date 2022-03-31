Научное сотрудничество с Россией начало рушиться

Но в то время как некоторые ученые приветствуют излияние поддержки украинских ученых на Западе, некоторые ученые считают, что отказ от всех российских ученых может иметь неприятные последствия.

«Прекращение любого взаимодействия с российскими учеными было бы серьезным ударом по целому ряду западных и глобальных интересов и ценностей, которые включают быстрый прогресс в решении глобальных научно-технических задач, поддержание неидеологических каналов связи через национальные границы и противодействие идеологическому профилированию. и неизбирательное преследование». Об этом говорится в письме, опубликованном в четверг в журнале Science пятью известными людьми. Ученые из США, Канады и Великобритании.

Одним из авторов был Джон Холдрин, профессор-исследователь в области экологических наук и политики в Гарвардской школе Кеннеди и научный советник бывшего президента США Барака Обамы. Он сказал, что хочет убедиться, что меры, принятые для наказания президента России Владимира Путина и его режима, сбалансированы.

«Я придаю большое значение сотрудничеству в области науки и техники», — сказал Холдрин. «Мои коллеги и я, написавшие это письмо вместе, были встревожены сообщениями о том, что происходящее демонизирует и изолирует российских ученых».

«Глубокое сожаление»

Германия заняла одну из самых быстрых и сильных позиций. 25 февраля Альянс научных организаций В Германии было рекомендовано немедленно заморозить все академическое сотрудничество с государственными учреждениями и коммерческими компаниями в России, а немецкие исследовательские фонды больше не были нужны России.

Немецкий космический телескоп создал самую большую карту черных дыр во Вселенной Он выключен. Телескоп для поиска черных дыр, названный eROSITA (аббревиатура от ROentgen Extended Survey with Imaging Telescope Array), был запущен в 2019 году с космодрома Байконур в Казахстане на борту спутника «Спектр-Рентген-Гамма» — совместной российско-германской научной миссии, поддерживаемой Роскосмосом. , Российское космическое агентство.

DFG или Немецкий исследовательский фонд которая за последние три года профинансировала более 300 германо-российских исследовательских проектов общим объемом более 110 млн евро, приостановила все свои исследовательские проекты с Россией.

Ранее в марте научное издательство Clarivate заявило, что приостановило всю коммерческую деятельность в России и закрыло свой офис. там. Его влиятельная база данных публикаций Network of Science не будет включать новые журналы из России или Беларуси, которые поддерживают русский язык. Вторгнуться. База данных отслеживает цитирование — ключевой показатель научного успеха — помогая ученым обращать внимание.

Однако в Москве она подчеркнула, что гордится исследованиями, проведенными в рамках этого сотрудничества за последнее десятилетие. в Соединенных Штатах Америки, MIT прекратил отношения Работал в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех).Однако в Москве она подчеркнула, что гордится исследованиями, проведенными в рамках этого сотрудничества за последнее десятилетие.

«Этот шаг является отказом от действий российского правительства в Украине. Мы принимаем его с глубоким сожалением из-за нашего большого уважения к российскому народу и нашей глубокой признательности за вклад многих выдающихся российских коллег, с которыми мы работали. «

Nature, ведущий британский издатель научных журналов, заявил, что призывы к всеобъемлющему и всеобщему бойкоту всех российских исследований, а также призыв научных журналов отказаться рассматривать статьи, представленные исследователями из России, «понятны». Но она сказала, что продолжит изучать рукописи со всего мира.

«Это связано с тем, что в настоящее время мы считаем, что такой бойкот принесет больше вреда, чем пользы. Он разделит мировое исследовательское сообщество и ограничит обмен научными знаниями — и то, и другое может нанести вред здоровью и благополучию людей». человечество и планета».

НАСА заявило, что по-прежнему тесно сотрудничает с Российским космическим агентством на Международной космической станции, несмотря на эскалацию политической напряженности. В среду астронавт НАСА Марк Ванде Хи должен вернуться на Землю вместе с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.

Возможные долгосрочные последствия

Наука всегда была делом трансграничным, и многие российские ученые имеют тесные связи со своими коллегами в США и Европе.

Михаил Гельфанд, российский профессор, изучающий сравнительную геномику и молекулярную эволюцию, — один из них. Гельфанд сказал, что его повседневная работа пока не пострадала, но он ожидает, что это повлияет на его опыт. Это прекратилось, потому что международные санкции затруднили бы получение некоторых лабораторных принадлежностей.

Он также сказал, что потратил много времени на написание рекомендательных писем для коллег и студентов, пытающихся покинуть Россию.

Он сказал, что полный бойкот российских ученых и институтов был бы несправедливым. «В отличие от других мер, это не повлияет на войну, поможет деспотическому режиму укрепить контроль над тем, что еще живо в России, и в первую очередь накажет тех, кто выступает против войны», — сказал Гельфанд.

Гельфанд Помогите организовать письмо Он выиграл войну, которую, по его словам, вели более 8000 русских ученых. Он сказал, что с тех пор российские власти заблокировали его доступ в Интернет.

В письме журналу Science Холдрин и его коллеги заявили, что, хотя сотрудничество между правительствами «по понятным причинам не завершено», они подчеркнули, что «не все должно сводиться к общению с российскими учеными». По словам Холдрина, изменение климата и Арктика — это две области, в которых российская научная деятельность особенно важна.

Они также отметили, что несколько тысяч российских ученых и студентов «живут и работают на Западе». согласно сообщению, Многие критиковали правительство России.

«Конечно, этих россиян нельзя сводить вместе с руководителями Российского государства. Вместо этого должны быть предусмотрены гуманитарные меры, чтобы по мере истечения срока действия их виз и паспортов они не были насильственно репатриированы, чтобы столкнуться не только с изоляцией от своих западных коллег. но также, возможно, и преследование».

«Решения, принятые сегодня в западных странах о том, как вести себя с Россией и русскими, могут быть приняты в течение длительного времени, и в конечном итоге их будет трудно отменить. Мы очень надеемся, что все будущие решения относительно российских ученых и российских академических институтов будут отражать взвешенную оценка.»