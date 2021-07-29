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Научный центр Неру проводит онлайн-лекцию на тему “Космический туризм: новые рубежи”

29 июля, 2021
Marfa Fedoroa

Научный центр Неру в Мумбаи в сотрудничестве с Аэрокосмическим обществом Индии 27 июля 2021 года организовал онлайн-лекцию на тему «Космический туризм: следующий рубеж». космические путешествия в лекции.

Концепция космического туризма или коммерческих космических путешествий не нова, и доктор Бонита обсудил ее историю от идеи до реальности в своей онлайн-лекции. Космический туризм – это космические путешествия в рекреационных, развлекательных или коммерческих целях. Космический туризм недавно был в новостях из-за двух американских миллиардеров, Ричарда Бронсона и Джеффа Безоса, которые отправились в космос в качестве туристов на своих ракетах и ​​личных самолетах.

В лекции доктор Бонита рассказала, что НАСА и Российское космическое агентство ранее начали принимать туристов в космические полеты. Это было экстравагантно, и процесс был строгим. Российский космический корабль “Союз” принимал туристов каждые полгода. Space Adventures было первым агентством в области космического туризма. Агентство было основано американским миллиардером Ричардом Гэрриоттом в 1998 году. Бонита сообщил, что агентство предлагало поездки при посредничестве на борту российского корабля «Союз Ракетс».

Доктор Бонита сказал, что, хотя и НАСА, и Российское космическое агентство остановили космический туризм, промышленники и бизнесмены думали, что они могут начать специальные миссии, чтобы все больше и больше людей могли путешествовать в космос. Это привело к рождению концепции космического туризма.

Доктор Бонита сказала в своей лекции, что Денис Тито был первым пассажиром коммерческого космического полета, а астронавты отправлялись в космос только для исследований. Тито отправился в космос на борту российской ракеты-носителя “Союз ТМА” в апреле 2001 года. Марк Шаттлворт, Грег Олсен, Ануш Ансари, Чарльз Симони, Ричард Гэрриот и Джей Лалиберте были другими, кто совершал оплачиваемые космические поездки в период с 2002 по 2009 год. строгие критерии отбора, обширное обучение и меры, принятые для решения поставленных задач.

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Доктор Бонита также подробно рассказал о различных компаниях, занимающихся частными космическими путешествиями:

Blue Origin была основана в 2000 году генеральным директором Amazon Джеффом Безосом. Новая многоразовая ракета Blue Origin компании Shepard недавно успешно завершила свой первый полет с четырьмя частными лицами на борту. В команду входили Джефф Безос, Марк Безос, Уолли Фанк и Оливер Дэймон. Ракета New Shepard была запущена 20 июля 2021 года из Западного Техаса, США.

SpaceX – американская аэрокосмическая компания, основанная в 2002 году Илоном Маском из Tesla Motors. Компания разработала космический корабль Dragon, который астронавты НАСА использовали для полетов на Международную космическую станцию. Space X планирует отправить граждан на Международную космическую станцию ​​в платную 10-дневную поездку. Space X также планирует поездки на Луну и Марс.

Virgin Galactic была основана в 2004 году британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном. Ричард Брэнсон и его команда недавно на борту своего ракетоплана Virgin Galactic пролетели более 50 миль над пустыней Нью-Мексико и благополучно вернулись на Землю.

Доктор Бонита сообщает, что, хотя все эти миссии предлагают путешествие в космос, НАСА недавно разрешило частным гражданам быть отправленными на Международную космическую станцию ​​с коротким визитом. Такие компании, как Axiom Space, занимаются обучением частных космонавтов. Компания также планирует в будущем создать частную космическую станцию.

В лекции доктор Бонита также объяснил основные термины, используемые в космическом туризме, такие как орбитальные полеты, суборбитальные полеты и НОО. По данным Международной авиационной федерации (Fédération Aéronautique Internationale), высота более 100 км над уровнем моря, то есть линия Карман – это территория. То же агентство считает высоту 50 миль (80,47 км) высотой, которая может считаться космическим полетом.

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Доктор Бонита также сообщает, что Международная космическая станция является стандартной космической станцией на низкой околоземной орбите (в атмосфере). Станция была создана в 1998 году. Это многонациональный совместный проект с пятью участвующими космическими агентствами: НАСА (США), Роскосмос (Россия), JAXA (Япония), Европейское космическое агентство (Европа) и Канадское космическое агентство (Канада).

Доктор. Бонита обсуждает вовлеченную науку, риски, осведомленность, проблемы и информированное медицинское согласие, которое является важной частью туризма. Далее она объяснила, какие могут быть потенциальные медицинские проблемы или состояния после полета, а также влияние космических путешествий на человеческое тело и мозг.

(с вводом из PIB)

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