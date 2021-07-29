Научный центр Неру проводит онлайн-лекцию на тему “Космический туризм: новые рубежи”

Научный центр Неру в Мумбаи в сотрудничестве с Аэрокосмическим обществом Индии 27 июля 2021 года организовал онлайн-лекцию на тему «Космический туризм: следующий рубеж». космические путешествия в лекции.

Концепция космического туризма или коммерческих космических путешествий не нова, и доктор Бонита обсудил ее историю от идеи до реальности в своей онлайн-лекции. Космический туризм – это космические путешествия в рекреационных, развлекательных или коммерческих целях. Космический туризм недавно был в новостях из-за двух американских миллиардеров, Ричарда Бронсона и Джеффа Безоса, которые отправились в космос в качестве туристов на своих ракетах и ​​личных самолетах.

В лекции доктор Бонита рассказала, что НАСА и Российское космическое агентство ранее начали принимать туристов в космические полеты. Это было экстравагантно, и процесс был строгим. Российский космический корабль “Союз” принимал туристов каждые полгода. Space Adventures было первым агентством в области космического туризма. Агентство было основано американским миллиардером Ричардом Гэрриоттом в 1998 году. Бонита сообщил, что агентство предлагало поездки при посредничестве на борту российского корабля «Союз Ракетс».

Доктор Бонита сказал, что, хотя и НАСА, и Российское космическое агентство остановили космический туризм, промышленники и бизнесмены думали, что они могут начать специальные миссии, чтобы все больше и больше людей могли путешествовать в космос. Это привело к рождению концепции космического туризма.

Доктор Бонита сказала в своей лекции, что Денис Тито был первым пассажиром коммерческого космического полета, а астронавты отправлялись в космос только для исследований. Тито отправился в космос на борту российской ракеты-носителя “Союз ТМА” в апреле 2001 года. Марк Шаттлворт, Грег Олсен, Ануш Ансари, Чарльз Симони, Ричард Гэрриот и Джей Лалиберте были другими, кто совершал оплачиваемые космические поездки в период с 2002 по 2009 год. строгие критерии отбора, обширное обучение и меры, принятые для решения поставленных задач.

Доктор Бонита также подробно рассказал о различных компаниях, занимающихся частными космическими путешествиями:

Blue Origin была основана в 2000 году генеральным директором Amazon Джеффом Безосом. Новая многоразовая ракета Blue Origin компании Shepard недавно успешно завершила свой первый полет с четырьмя частными лицами на борту. В команду входили Джефф Безос, Марк Безос, Уолли Фанк и Оливер Дэймон. Ракета New Shepard была запущена 20 июля 2021 года из Западного Техаса, США.

SpaceX – американская аэрокосмическая компания, основанная в 2002 году Илоном Маском из Tesla Motors. Компания разработала космический корабль Dragon, который астронавты НАСА использовали для полетов на Международную космическую станцию. Space X планирует отправить граждан на Международную космическую станцию ​​в платную 10-дневную поездку. Space X также планирует поездки на Луну и Марс.

Virgin Galactic была основана в 2004 году британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном. Ричард Брэнсон и его команда недавно на борту своего ракетоплана Virgin Galactic пролетели более 50 миль над пустыней Нью-Мексико и благополучно вернулись на Землю.

Доктор Бонита сообщает, что, хотя все эти миссии предлагают путешествие в космос, НАСА недавно разрешило частным гражданам быть отправленными на Международную космическую станцию ​​с коротким визитом. Такие компании, как Axiom Space, занимаются обучением частных космонавтов. Компания также планирует в будущем создать частную космическую станцию.

В лекции доктор Бонита также объяснил основные термины, используемые в космическом туризме, такие как орбитальные полеты, суборбитальные полеты и НОО. По данным Международной авиационной федерации (Fédération Aéronautique Internationale), высота более 100 км над уровнем моря, то есть линия Карман – это территория. То же агентство считает высоту 50 миль (80,47 км) высотой, которая может считаться космическим полетом.

Доктор Бонита также сообщает, что Международная космическая станция является стандартной космической станцией на низкой околоземной орбите (в атмосфере). Станция была создана в 1998 году. Это многонациональный совместный проект с пятью участвующими космическими агентствами: НАСА (США), Роскосмос (Россия), JAXA (Япония), Европейское космическое агентство (Европа) и Канадское космическое агентство (Канада).

Доктор. Бонита обсуждает вовлеченную науку, риски, осведомленность, проблемы и информированное медицинское согласие, которое является важной частью туризма. Далее она объяснила, какие могут быть потенциальные медицинские проблемы или состояния после полета, а также влияние космических путешествий на человеческое тело и мозг.

(с вводом из PIB)