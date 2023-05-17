Наушники Anker Liberty 3 Pro с шумоподавлением теперь отключены пополам

Anker может не иметь такой узнаваемости бренда в области наушников, как Apple, Sony или Bose, но Liberty 3 Pro предлагает длинный список функций. И По доступной цене. Они имеют активное шумоподавление и мощный звук, а также многоточечную поддержку Bluetooth, водонепроницаемость IPX4 и большой выбор ушных вкладышей. Они даже бывают разных привлекательных стилей — на тот случай, если вы предпочитаете яркий цвет тускло-черному.

Если вы покупаете компьютерный монитор, вот он много вариантов для рассмотрения. Однако немногие из них весьма необычны, т. Умный дисплей Samsung M8что Продается в зеленом цвете сейчас на Amazon за 467,30 долларов США. (около 233 долларов США). В качестве альтернативы, если вы предпочитаете другой цвет, вы можете выбрать 32-дюймовую панель из лучшая покупка или Напрямую от Самсунг За 499,99 долларов (скидка 200 долларов), что по-прежнему является одной из их лучших цен.

В отличие от большинства мониторов, элегантный Samsung M8 оснащен функциями, которые позволяют ему одновременно выполнять функции монитора и телевизора с разрешением 4K. Низкопрофильная панель поддерживает такие функции, как «картинка в картинке», AirPlay и все ваши любимые потоковые приложения, а также интерфейс HDR10 Plus и Tizen Smart TV. Он также может похвастаться великолепными цветами и контрастностью, а также портом USB-C с DisplayPort и зарядкой мощностью 65 Вт, так что вы можете использовать один кабель для подключения ноутбука, когда игра закончилась и вам нужно поработать.

По общему признанию, вы можете получить лучший 4K-телевизор или более мощный монитор по цене M8. Но если вы можете позволить себе устройство, которое выполняет и то, и другое, Samsung Smart Display предлагает огромную ценность менее чем в 500 долларов. READ Обзор трейлера «Фабрики рун 3»

Независимо от того, используете ли вы стандартный коммутатор или модель OLED, 512 ГБ — это много места по сравнению со встроенной емкостью любой консоли (которая составляет 64 ГБ на модели OLED). Samsung Pro Plus также превосходит требования Nintendo, что делает его хорошим выбором, если вы ищете относительно недорогой способ быстро оснастить свой Switch — или Steam Deck, телефон Android или другое совместимое устройство — немного большим пространством.