Наушники Sony WH-1000XM5 с шумоподавлением могут иметь новый дизайн

С момента запуска в 2020 г. Они всегда были одними из лучших Bluetooth-наушников, которые вы можете купить, благодаря долговечному аккумулятору и отличным возможностям шумоподавления. Теперь кажется, что у компании есть план крупной модернизации. В утечке я заметил Опубликовано на немецком языке Поделились подробностями о том, чего ожидать от WH-1000XM5.

В зависимости от порта следующие флагманские наушники Sony с шумоподавлением будут работать от батареи до 40 часов. Если быть точным, это было бы огромным улучшением по сравнению с уже потрясающими тридцатью часами, которые вы можете получить на одной зарядке XM4. Говорят, что полная зарядка новой модели через USB-C займет примерно три с половиной часа или примерно на 30 минут больше, чем у XM4. Также сообщается, что новая модель оснащена дополнительным чипом обработки ANC и новым набором драйверов.

Но, как вы можете видеть из шоу Технические новости В совокупности наиболее заметным отличием WH-1000XM4 от его предполагаемого преемника является совершенно новый дизайн. Похоже, что XM5 не будет складываться, как нынешние флагманские Bluetooth-наушники Sony, но компромисс, похоже, заключается в том, что у них будет больше накладок на амбушюрах и более легкий ремешок. Многие люди любят WH4 за их удобство, и будет интересно посмотреть, облегчит ли дизайн новой модели ее ношение во время длительных сеансов прослушивания.

Технические новости Он ничего не сказал о дате выпуска или цене WH-1000XM5. Вне продаж текущая модель продается по цене 350 долларов. Отметим здесь Sony Наушники оказались дороже своих предшественников из-за добавления таких функций, как зарядка Qi и поддержка LDAC.