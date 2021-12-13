Нафтали Беннетт: Премьер-министр Израиля встречает наследного принца Эмиратов во дворце в Абу-Даби

Это первый официальный визит премьер-министра Израиля в Объединенные Арабские Эмираты, который состоится через 15 месяцев после подписания соглашения о нормализации отношений между двумя странами.

Беннетт ранее подчеркнул растущие торговые отношения между его страной и ОАЭ в интервью государственному информационному агентству Эмирейтс WAM. Но в интервью агентства не было упоминания о напряженности в отношениях с Ираном.

«Объем взаимной торговли увеличился за несколько месяцев с неограниченными будущими возможностями для ее развития. Израиль, как и Объединенные Арабские Эмираты, является региональным центром торговли. Наше сотрудничество предоставляет беспрецедентные экономические возможности не только для нас, но и для большего числа стран. , что является еще одним элементом укрепления стабильности и процветания в этом регионе ».

Агентство написало, что израильский лидер назвал кибербезопасность, здравоохранение, образование и авиацию как четыре области, в которых две страны имеют плодотворную торговлю и инвестиции.