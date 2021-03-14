Германия, мир Четвертая по величине экономика и самая могущественная страна в Европе, кажется, что она дистанцируется от своего тесного партнерства с Соединенными Штатами, и эта часть предупреждает о Какое будущее.

Это хорошие новости для России, Китая и Владимира Путина и плохие новости для свободного мира.

Канцлер Германии Ангела Меркель упорно хочет стать более зависимой от российского природного газа, а не делать Соединенным Штатам основным поставщиком, хотя Путин никогда не стеснялся использовать этот ресурс для политических целей.

Германия не хотела восстанавливать свои больные вооруженные силы. Давление со стороны администрации Трампа побудило правительство Меркель увеличить свои военные расходы, но Берлин может сдерживаться в отсутствие деспотичных заявлений администрации Байдена.

К сожалению, Германия застопорилась в растущем конфликте между Пекином и Вашингтоном, включая передачу стратегических технологий.

Перед администрацией Байдена стоит критическая миссия – заставить Берлин осознать, что тесное партнерство между нашими двумя странами имеет решающее значение для сохранения безопасности свободного мира.