Находятся ли под угрозой отношения между США и Германией? Что это значит для Китая и России

Германия, мир Четвертая по величине экономика и самая могущественная страна в Европе, кажется, что она дистанцируется от своего тесного партнерства с Соединенными Штатами, и эта часть предупреждает о Какое будущее.
Это хорошие новости для России, Китая и Владимира Путина и плохие новости для свободного мира.
Канцлер Германии Ангела Меркель упорно хочет стать более зависимой от российского природного газа, а не делать Соединенным Штатам основным поставщиком, хотя Путин никогда не стеснялся использовать этот ресурс для политических целей.
Германия не хотела восстанавливать свои больные вооруженные силы. Давление со стороны администрации Трампа побудило правительство Меркель увеличить свои военные расходы, но Берлин может сдерживаться в отсутствие деспотичных заявлений администрации Байдена.
К сожалению, Германия застопорилась в растущем конфликте между Пекином и Вашингтоном, включая передачу стратегических технологий.
Перед администрацией Байдена стоит критическая миссия – заставить Берлин осознать, что тесное партнерство между нашими двумя странами имеет решающее значение для сохранения безопасности свободного мира.
Стив Форбс – председатель и главный редактор Forbes Media. Последний проект Стива – подкаст «Что насчет будущего», в котором участвуют ведущие мировые ньюсмейкеры.
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Стив Форбс – председатель и главный редактор Forbes Media. Последний проект Стива – подкаст «Что насчет будущего?», В котором ведущие мировые СМИ, политики и лидеры в сфере бизнеса и экономики участвуют в честных беседах, направленных на то, чтобы бросить вызов традиционным нормам, а также подчеркнуть особые взгляды Стива на пересечение общества. экономика и политика. Стив помог создать недавно выпущенный и получивший признание критиков документальный фильм на общественном телевидении, В деньгах, которым мы доверяем?, Который был произведен под эгидой государственного телевидения Мэриленда. Фильм основан на книге, в которой он является соавтором, Деньги: как разрушение доллара угрожает мировой экономике – и что мы можем с этим сделать.
Последняя книга Стива Возрождение Америки: как отмена Obamacare, замена закона о налогах и реформа Федерального резервного банка восстановят надежду и процветание В соавторстве с Элизабет Эймс (McGraw-Hill Professional). Стив пишет редакционные статьи «Факты и комментарии» к каждому выпуску Forbes. Он широко уважаемый экономист и единственный писатель, получивший престижную премию «Хрустальная сова» четыре раза. US Steel Corporation ранее вручила награду финансовому журналисту, экономические прогнозы которого на предстоящий год оказались более точными. И в 1996, и в 2000 году Стив энергично выступал за выдвижение кандидатуры на пост президента от республиканцев. Ключом к его платформе были фиксированные налоги, медицинские сберегательные счета, новая система социального обеспечения для работающих американцев, выбор школ для своих детей родителями, ограничения в классе и сильная национальная оборона. Стив продолжает настойчиво продвигать эту повестку дня.