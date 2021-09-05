Националистическая ностальгия в российском кино отражает политическую привязанность Путина к истории

Уолтер Г. Мосс – почетный профессор истории Университета Восточного Мичигана, редактор HNN и автор История России. 2 тома. Чтобы просмотреть список его последних книг и онлайн-публикаций, щелкните Здесь.

Российский режиссер Никита Михалков с Владимиром Путиным на съемках фильма «Утомленные солнцем 2» в 2008 году.

Недавнее шоу Никиты Михалкова солнечный удар (2014) На Amazon Prime я вспомнил об этом известном современном российском режиссере, а также об Иване Бунине (1870–1953), авторе одноименного рассказа, вдохновившего меня на создание фильма.

Режиссер – большой поклонник президента России Владимира Путина (бывшего офицера КГБ), но бывший писатель написал: Проклятые дниА также Язвительная критика российских коммунистов во время их революции и гражданской войны, они эмигрировали из России в январе 1920 года. Но то, что Михалков и Бунин имеют до него (и Путин также разделяет), – это странная ностальгия по определенным аспектам царской России.

Трое мужчин являются ключевыми фигурами прошлого века и четвертью российской истории. К 1900 году Бунин уже написал свои первые рассказы и стихи и дружил с некоторыми из самых известных писателей своего времени, например, Толстым, Чеховым и Горьким. В 1933 году он стал первым русским писателем (хотя и иммигрантом, живущим сейчас во Франции), удостоенным Нобелевской премии по литературе, впервые присужденной в 1901 году. В первую очередь он известен этой наградой. короткие истории в качестве «Джентльмен из Сан-Франциско» А также “солнечный удар” Бунин также писал романы (например, деревня) И поэзия, и научная литература «О Чехове». Михалков «Самый известный российский режиссер из ныне живущих». для него солнце сжег это выиграл в США Академическая награда (1995) за лучший фильм на иностранном языке, снял более 20 фильмов. Кроме того, он был активен во многих других сферах – актерской игре (около двадцати фильмов), продюсировании, возглавлял киностудию TriTe и Союз кинематографистов России, иногда рассказывая о том, что ему нравится называть. Консервативное русское Просвещение. Естественно, Путин был главным политическим лидером России после отставки Бориса Ельцина в конце 1999 года.

Что касается Ханина Бонина, итальянского исследователя, доктора философии книги«Несомненно, чувство меланхолической ностальгии по уже не существующей России – одна из главных стилистических черт творчества Бунина». Ученый пишет, что это в основном верно в его рассказах, и в качестве яркого примера цитирует «Антоновские яблоки» (также известные как «запах яблок»), впервые появившиеся в 1900 году. Другие ученые, такие как Ф. Терраса (Бунин “Писатель-ностальгик” и М. Слоним (переселенец Бунин Кан «Искатель прошлого и прошлого») также подчеркивают его ностальгию.

Мы также можем почувствовать это в «Солнечном ударе», рассказе 1925 года, на котором основан фильм о Михалкове. Поручик стоит летней ночью на поручне парохода на Волге; Он делает предложение молодой и привлекательной женщине, с которой познакомился за несколько часов до выхода на следующей остановке. Они делают это и едут в карете через небольшой провинциальный городок в гостиницу, где занимаются любовью в большой комнате с белыми занавесками, все еще «тлеющей дневным светом». Их первый поцелуй был настолько бредовым, «что они помнили этот момент на долгие годы, и никто из них не испытал ничего подобного за всю оставшуюся жизнь». Но на следующее утро она настояла на том, чтобы она возобновила речное плавание, пока он был сзади. Он соглашается, но вскоре понимает, что «никогда больше не видеть ее, он был так поражен этой идеей и ошеломил его. Нет, этого не могло быть! Это было так чудесно, неестественно и невероятно! И он чувствовал такую ​​боль и ощущение того, насколько бесполезна была бы вся его оставшаяся жизнь без нее, Настолько, что ужас и отчаяние переполнили его ». Вечером сесть на другой корабль с Волги. Последнее предложение Бонина гласит: «Лейтенант сидел на палубе под навесом, чувствуя себя десятилетним».

В своем фильме Михалков переплетает эту историю, представленную в ярких тонах, в другую, представленную в темных и мрачных тонах, о сотнях белых армейских офицеров, которые сдались красным (коммунистическим) силам в конце Гражданской войны в России в 1920 году. Лейтенант из рассказа Бунина теперь один из тех белых офицеров, содержащихся в концлагере на берегу Черного моря, его приключения на Волге показаны в воспоминаниях. Михалков представляет симпатичных и несимпатичных персонажей по обе стороны конфликта и предлагает недостатки характера, которые привели к тому, что старший лейтенант и другие белые проиграли войну. Но его главный вывод, похоже, заключается в том, что Гражданская война была российской трагедией. В конце фильма на экране промелькнули следующие слова: «С 1918 по 1922 год Россия потеряла более 8 миллионов своего населения только на юге и в Крыму».

Что касается Ханина Михалкова, то в нем писала Биргит Боммерс. Никита Михалков: Между ностальгией и национализмом (2005): «Общий аргумент в этом томе состоит в том, что Михалков переходит от ностальгии, явно сконструированной как миф, к ностальгии, претендующей на достоверность. Я бы сказал, что этот шаг является следствием краха советских ценностей. система … и неспособность режиссера столкнуться с реальностью девяностых, когда он превратил прошлое и настоящее в миф, который сам считал реальным и оригинальным ».

Beomers ведет хронику эволюции Михалкова из своего первого полнометражного фильма, Дома среди чужих (1974), пока темный глаз (1987) с итальянским актером Марчелло Мастроянни. Она считает, что первое является примером его раннего подхода к «основанию своей работы не на исторических фактах, а на мифе». Но второй шаг – «уйти от рефлексивной или циничной ностальгии по его предыдущим фильмам к примирительной ностальгии, которая имеет тенденцию к возрождению национализма».

Михалков Самый известный фильм, по крайней мере, за пределами России, он был отмечен наградами Обожженные солнцем (1994). Как он позже солнечный ударОн сложен и отражает положительные и отрицательные стороны как царской, так и советской России. В отличие от солнечный удар, который также является одним из главных действующих лиц в этой более ранней работе, изображая коммунистического офицера Коткова. Бомерс заключает, что Котков не разрушает «красоту России», унаследованную от царской эпохи, и цитирует слова Михалкова: «Да, большевизм не принес счастья нашей стране. ставить под сомнение жизнь целых поколений только на том основании, что люди родились не в лучшие времена? »

Бомерс добавляет, что Михалков «тоскует по прошлому, когда в идеалы можно было поверить», но понимает, что в тот день, когда он изобразил его в своем фильме в начале Великого ужаса 1936-1938 годов, «они вот-вот исчезнут. … изображая себя вождем большевиков Кротким, верящим в идеалы революции, более того, будучи идеальным отцом для своего ребенка, он представляет себя в роли вождя народа, но он вернется к истокам. Социализм.

Постепенно он склоняется к истинному идеалу ».

Фильм Михалкова стал следующим по значимости Сибирский цирюльник (1998), имевшая огромный успех в прокате в России. Он появился в том же году, когда останки последнего царя Николая II и его семьи были перезахоронены в Санкт-Петербурге, ностальгирующем по правлению отца Николая, реакционного царя (1881-1894) Александра III, которого играет сам Михалков. . В образе американки Джейн Каллахан (английская актриса Джулия Ормонд) он символизирует моральное банкротство Запада и контрастирует с моральным превосходством россиян, таких как Александр III.

Хотя в период с 1998 по 2014 год Михалков снял и другие фильмы. солнечный удар Включая 12, новое издание 12 злых мужчин (1957)Самым значительным произведением в его книге (по крайней мере, для этой статьи) был его политический манифест 2010 года, 63-страничный рисунок, отражающий его националистическую и консервативную ностальгию. Он она хвалить Правопорядок, государственная власть и верность ей Русской Православной Церкви. Россия и Евразия также считаются «геополитическим и священным центром мира». Хотя он упоминает сталинский террор, Михалков считает более важными общие достижения советской эпохи.

Точка зрения Михалкова очень близка к точке зрения Путина (сходства см. В моих статьях 2015 года «Владимир Путин: человек истории?» И «Владимир Путин мыслитель, идеалист или оппортунист?»). С 2015 года двумя другими признаками его ностальгического национализма стали его комментарии во время открытия в 2017 году памятника Александру III в Крыму – тому же царю Михалкову, в котором он играл. Сибирский цирюльник –И длинная статья Путина 2021 г. «Об историческом единстве россиян и украинцев».

Говоря об Александре III в Крыму (который Россия аннексировала в 2014 году после того, как он ранее входил в состав Украины), Путин Она сказала:

Открываем памятник Александру III, выдающемуся государственному деятелю и патриоту, человеку стойкости, мужества и твердой воли.

Он всегда чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны: сражался за Россию на полях сражений и, став правителем, делал все, что было в его силах, чтобы продвигать и укреплять нацию, защищать ее от внутренних и внешних волнений и угроз. . . .

Правление Александра III называлось Национальным Возрождением, настоящим возвышением русского искусства, живописи, литературы, музыки, образования и науки, временем возвращения к нашим корням и историческому наследию. . . .

Он считал, что сильное, суверенное и независимое государство должно зависеть не только от своей экономической и военной мощи, но и от традиций; Для великой нации крайне важно сохранить свою идентичность, а любое движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовности.

В своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» Путин подчеркнул все, что в прошлом объединяло два народа, преуменьшил все, что их разделяет (например, правящие круги Украины решили оправдать независимость своей страны отрицанием его прошлое … Они начали сочинять Историю и переписывать ее, освобождая все, что нас объединяло, ссылаясь на период, когда Украина была частью Российской Империи, а Советский Союз – как оккупацию. Начало 1930-х годов изображалось как геноцид Украинский народ ».)

В котором ностальгия по будущему (2001) Светлана Боим пишет, что «Ностальгия стремится стереть историю и превратить ее в частные или коллективные мифы». В случае с Михалковым и Путиным (в меньшей степени с Буниным) их тип ностальгии не столько «стирает историю», сколько пытается сделать ее мифической для оправдания текущих политических целей.

Таким образом, он далеко не уникален среди современных культурных и политических лидеров. В своем чувственном портрете Рональда Рейгана Америка Рейган: Невинный дома (1998) Гэри Уиллс описал бывшего актера, ставшего президентом, как «самого верного претендента на наследие, которого никогда не существовало, идеальное сочетание подлинной Америки, в которой он вырос, и собственных мифов Америки о ее прошлом». Точно так же лозунг Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» попытался апеллировать к ностальгии, основанной больше на мифах, чем на исторической реальности. За пределами России и США, как 2019 г.Внешняя политикастатья Отметьте: «Проблема в том, что мир сейчас по существу имеет дело с ядовитой примирительной ностальгией … во многих отношениях ностальгия является политическим недугом нашего времени».