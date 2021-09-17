Национальная книжная премия объявляет номинантов на 2021 год

Среди десяти претендентов на научную литературу есть один автор, попавший в лонг-лист в 2019 году, Ханиф Абдель Ракеб, на этот раз за свою книгу «Маленький дьявол в Америке», а также две книги, исследующие наследие рабства в Соединенных Штатах. Клинт Смит посетил девять сайтов, связанных с рабами, для своей книги «Как проходит слово», а Тиа Майлз в книге «Все, что она носит с собой» исследует историю семьи через хлопковый мешок, вышитый списком сувениров, подаренных матерью ее дочери, когда они собирались продавать отдельно.

В категории «Поэзия» все, кроме одного, номинанты впервые, за исключением Форреста Гандера за «Дважды живым». Несколько групп в длинном списке имеют дело с потерей, и две из них исследуют, что значит чувствовать себя иностранцем в Соединенных Штатах. Это «Йеменская дикая лиса» Сорайи аль-Мунтасира, которая перемещается между историей йеменских семей и историями Америки после 11 сентября, и «Призрачные письма», в которых Баба Баджи исследует, что значит быть сенегальцем. и черный, в США.

В длинном списке молодежной литературы две истории о достижении совершеннолетия посвящены вопросам пола и сексуальности. «Последняя ночь в телеграфном клубе» Малинды Ло рассказывает о 17-летней девушке из китайского квартала Сан-Франциско во время Red Scare, когда она впервые влюбляется. В книге Кайла Лукоффа «Слишком ярко, чтобы видеть» читатели следят за ребенком-трансгендером по имени Баг в течение лета перед средней школой, которую один обозреватель The New York Times охарактеризовал как «историю о том, каково это осознавать пол, назначенный вам в школе». рождение – это не тот человек, которым вы являетесь. “Оно уже есть”.

Номинанты на перевод литературы включают книги, первоначально изданные на корейском, русском, арабском, испанском, китайском, французском и немецком языках. Два из них посвящены политическому насилию, в том числе «Рай цветения персика», написанный Гэ Фэем и переведенный с китайского Ханааном Морсом, в котором рассказывается о молодой женщине через «Стодневную реформу», и «Сумеречная зона» Нонны Фернандес в переводе с испанского. Наташи Виммер, которая размышляет о режиме Пиночета в Чили.

Два других, «Когда мы перестанем понимать мир» Бенджамина Лапатута в переводе Адриана Натана Уэста и «В память памяти» Марии Степановой в переводе Саши Дагдейл, стали финалистами Международной Букеровской премии этого года.