Национальный книжный фонд объявляет длинный список

НЬЮ-ЙОРК (Ассошиэйтед Пресс) – Истории, начиная от пересказа легенд о Поле Баньяне и легенды о «Снежной королеве» Ганса Христиана Андерсена до взглядов на партию Черной пантеры среди десяти кандидатов в длинный перечень NS Национальная книжная премия для молодежной литературы.

Национальный книжный фонд также объявил в среду о длинном списке переведенных книг, которые, помимо других стран, происходят из Сирии, Чили и Южной Кореи. Французская писательница Мари Конде, которую часто называют потенциальным номинантом на Нобелевскую премию, получила свою первую номинацию на Национальную книжную премию в возрасте 84 лет за роман «В ожидании подъема воды». Ричард Феликс был переводчиком.

На этой неделе фонд представит свои длинные списки по всем пяти конкурсным категориям: художественная литература, документальная литература, поэзия, молодежная литература и перевод.

5 октября судьи сократят списки до пяти финалистов, а победители будут объявлены на церемонии 17 ноября на Манхэттене. Некоммерческая организация, которая вручает награды, планирует провести мероприятие лично в этом году после того, как из-за пандемии прошлогодняя церемония стала виртуальной.

В молодежной литературе этот список включает «Зеркальный сезон» Анны Мари МакЛемор, ее современную версию «Снежной королевы»; и графический роман «Легенда о тетушке По», в котором Шинг Инь Хор использует Буньян и другие народные сказки для повествования, отражающего расу, класс и иммиграцию. «Змея падает на землю» Дарси Литтл Бэджер частично основана на традиции рассказывания историй ливийских апачей.

Другими молодыми кандидатами были «Невыразимый: резня на гонках в Талсе» Кэрол Бостон Уэтерфорд с рисунками Флойда Купера, который умер в начале этого года. «Дом не дома» Сафии Хелу; Малинда Лоу «Прошлая ночь в телеграфном клубе»; Фильм Кайла Лукоффа «Слишком ярко, чтобы видеть»; «Революция в наше время: обещание партии Черных пантер народу» Кикла Магон; «Я (Мотылек)» Эмбер Макбрайд; и Паула Ю “От шепота до крика толпы”.

Среди номинантов на перевод помимо Конде – фильм Элизы Чуа Дуссапин «Зима в Сокчо», переведенный с французского Аниссой Аббас Хиггинс. «Рай цветения персика» Дж. Фэй, перевод с мандарина Ханааном Морсом; «Сумеречная зона» Нуны Фернандес, перевод с испанского Наташи Виммер; и «Происхождение видов и других историй» Бо Ён Кима, перевод с корейского Чонмин Ли Комфорт и Сора Ким-Рассел.

Еще один длинный список переводов – это «Когда мы перестаем понимать мир» Бенджамина Лапатута, переведенный с испанского Адрианом Натаном Уэстом; «Кроличий остров» Эльвиры Наварро, перевод Кристины МакСвини с испанского; Джудит Чалански «Список потерь», перевод с немецкого Джеки Смит; Марии Степановой «Памяти памяти», перевод Саши Догделя; и «Планета из глины» Самара Язбека, переведенная с арабского Лири Прайсом.