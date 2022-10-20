Национальный тур «Щелкунчик» приглашает юных артистов балета на пробы

Это начинает очень походить на Рождество. Во всяком случае, на мичиганской дороге.

Сентябрьской ночью в маленьком желтом домике собираются молодые артисты балета. В историческом доме, когда-то входившем в состав подземной железной дороги, находится танцевальная академия Fox Hill.

В головах танцоров плясали видения снежинок и другие образы балета «Щелкунчик». На их платьях и рубашках повесили фигурки, подняли обернутые торты и балетки.

В предстоящем сезоне начинают появляться ежегодные представления «Щелкунчика» с прослушиваниями и репетициями. В танцевальной академии Fox Hill украинский директор по прослушиванию Богдана Оби пробовала танцоров в возрасте 17 лет и младше на роли в грядущем Щелкунчике! Волшебный Рождественский балет.

Оби привел в студию юных танцовщиц, и они стали имитировать ее движения. Артистическим взглядом я заметил танцоров, которые должны примерить на себя детские роли гостей праздника, мышей, снеговиков, снегурочек и другие роли, чтобы танцевать вместе с танцорами мирового уровня в этой версии любимца застолья на музыку Петра Ильича Чайковского.

«В мире, который иногда кажется саморазрушающимся, идея этой международной группы художников заключается в том, что мы все еще можем собраться вместе, чтобы прославлять прекрасное искусство за пределами границ», — сказал Дэн Талми, продюсер Talmy Entertainment.

Щелкунчик! Волшебная рождественская балетная труппа с участием танцоров из Украины, Италии, Японии, Казахстана, Турции и других стран в этом году. Балет, разработанный Talmi Entertainment, ранее назывался «Большой русский Щелкунчик Московского балета», но был переименован из уважения и солидарности с Украиной, а также в связи с текущими мировыми событиями.

Коби из Украины с грустью думает о своей прекрасной стране, когда ее спрашивают. Она думает о детях, которые умерли и никогда не будут танцевать на сцене, как дети, с которыми она работает в Индианаполисе. Она носит маленькое сердечко в цветах украинского флага, когда танцует и учится.

Она делает украшения из бисера, продает их и жертвует деньги украинской армии.

Кобе сказал: «Моя брошь-сердечко показывает мне, кто я есть в этом мире, мою любовь к Украине и благосклонное отношение к другим, кто ею также владеет! Это заявление! Нет слов, так точно!»

Балет приглашает юных танцоров танцевать с профессионалами

Этот национальный тур «Щелкунчик» включает в себя ежегодную программу взаимодействия с общественностью «Танцуй с нами». Это прослушивание является частью того, где молодые танцоры имеют возможность танцевать вместе с профессиональными танцорами с прекрасными талантами. Вот уже 30 лет молодых людей в гастролирующих городах приглашают танцевать с танцорами с классической подготовкой.

Балет будет представлен в одном спектакле в Старом национальном центре 30 ноября с участием местной молодежи. Хотя некоторые сидели в ожидании своих заданий, они были готовы к своему костюмированному шоу.

Это будет шоу с дополнительным посланием мира и гармонии, поскольку танцоры со всего мира делятся своими талантами.

«В этом году я счастлив быть здесь и работать с американскими детьми над «Щелкунчиком! Волшебный рождественский балет», — сказал Кобе. — Я здесь физически, но мои мысли и мое сердце в Украине, в моем прекрасном городе Львове с моей мамой. и брат, защищающий Украину!»