Национальный центр ураганов: Фред, вероятно, усилится по мере приближения к Флорида-Кис, еще одна система, которая станет Tropical Storm Grace.

РАЛЛИ, Северная Каролина (WTVD) – Тропическая депрессия заметно замедлилась, и ее укрепление, вероятно, начнется в пятницу.

Национальный центр ураганов Фред сказал, что по состоянию на 11 часов утра ветер со скоростью 35 миль в час продолжает действовать для Keys and Watch в Форт-Майерсе и Неаполе.

5 часов утра 13 августа: Фред продолжает проливной дождь в некоторых частях Кубы. Для переключателей FL было выпущено предупреждение о тропическом шторме. Сегодня Фред может снова превратиться в тропический шторм. К началу следующей недели Fred / remnants затронут некоторые части SE, S Apps и Piedmont. @ ABC11_WTVD pic.twitter.com/0Hzlkri2O3 – Квейлин Мерфи WTVD (@KweilynM) 13 августа 2021 г.

По состоянию на утро пятницы Фред оставался плохо организованным после того, как его ослабили действия по поводу Эспаньолы.

Тем не менее, шторм сейчас сидит над теплыми водами Карибского моря. Ожидается, что это позволит Фреду вернуться в тропический шторм в пятницу.

Фред продолжит движение на северо-запад к островам Флорида-Кис, куда он, как ожидается, прибудет в субботу. Затем шторм будет отслеживать западное побережье Флориды до тех пор, пока рано утром в понедельник не обрушится на Флоридский Панхандл, а к середине следующей недели – в Джорджии, Алабаме и Теннесси.

В эти выходные в Южной Флориде ожидаются тропические штормы; Все жители должны быть готовы к сильному дождю и возможному наводнению.

В Атлантике укрепляется вторая система. Tropical Storm Grace ожидается с вечера пятницы по утро субботы.

Выпущено тропическое штормовое дежурство для Подветренных островов в восточной части Карибского бассейна.

Ожидается, что тропический шторм сохранится в эти выходные и до следующей недели, поскольку он пройдет над Пуэрто-Рико и Демократической республикой.

К середине следующей недели то, что будет Grace, приблизится к северным Багамам и южной Флориде, в настоящее время не похоже, что это будет сильный шторм, но это может измениться, поскольку это далеко от точного прогноза.

Некоторые далеко идущие модели в следующие 10 дней последуют за Каролиной как более сильной тропической системой.

2021 сезон ураганов

Впервые имя Фреда назвали через пять недель. Наш последний названный шторм это была Эльза, который 2 июля превратился в ураган. Эльза достигла Флориды 5 июля и направилась на север через Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину, а затем повернула на север вдоль Восточного побережья.

Эльза была первым штормом, получившим пятое имя в истории, Побить рекорд, установленный годом до того, что стало самым загруженным сезоном ураганов в истории. Однако со времен Эльзы тропиков было мало.

Самая оживленная часть сезона ураганов еще впереди. прошлая неделя, NOAA сказал сезон ураганов Не показывая признаков замедления, он даже обновил свой прогноз с 13-20 названных штормов до 15-21.