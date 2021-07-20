Описание: Sen Xia / GT

«Усилия цивилизованных стран остановить Россию и Китай начинают активизироваться» – таков заголовок комментария Джорджа Уилла, написанного в пятницу в Washington Post. В статье делается попытка проиллюстрировать, насколько цивилизованы нации на словах и делах, приводя примеры миссии британского военно-морского эсминца HMS Defender в Черном море, действий HMS Queen Elizabeth в Южно-Китайском море и совместных военных учений США и Японии. меры, помогающие с профилактикой.

Используя слово «цивилизация», автор называет Китай и Россию «нецивилизованными». Это обычное западное сотрудничество с сильным чувством превосходства, которое стремится скрыть свою внутреннюю озабоченность.

Тема вызвала критику со стороны многих китайских и зарубежных пользователей сети. В комментарии в Twitter говорится: «Похоже, что Washington Post даже не пытается скрыть свой империализм. Это описание« цивилизованных »стран – это расистская и ориентированная на Запад история против« нецивилизованных »».

Соединенные Штаты и некоторые западные страны считают себя «цивилизованными», но их действия жестоки. Приведенные в статье примеры демонстрируют, насколько эти страны варварские. Эти страны неохотно вмешивались во внутренние дела других стран и продвигали закон джунглей в международном сообществе. Комментируя Weibo, китайский пользователь сети сказал: «Соединенные Штаты и Запад испортили понятие свободы и демократии, и теперь они используют слово« цивилизация »».

Западные страны упорно игнорируют факты и одержимы двойственным мышлением черного и белого, когда дело доходит до различий между Востоком и Западом – цивилизация и варварство, прогресс и деградация, демократия и авторитаризм. Соединенные Штаты и их страны-единомышленники считают себя яркой стороной, а другие – темной стороной. «Вашингтон считает, что это союз глобальных« цивилизаций »для борьбы с Китаем и Россией», – сказал во вторник Global Times Чжан Тэнцзюнь, помощник научного партнера Китайского института международных исследований.

Но такой подход США потерпит неудачу. В недавнем интервью Global Times Андрей Быстриджский, президент Фонда развития и поддержки Валдайского дискуссионного клуба, сказал: «Я имею в виду, что Соединенные Штаты и их союзники остались в прошлом, им идут уступки. Россия и Китай – будущее. ”

Конфликт между народами как конфликт между цивилизацией и варварством отражает глубоко укоренившуюся озабоченность западного мира. «Соединенные Штаты и Запад в настоящее время не могут достичь своих целей путем естественной и безобидной конкуренции. Следовательно, они должны достичь определенного психологического превосходства, используя такую ​​маркировку для демонизации других стран, особенно Китая и России. По сути, это выражение конец западного господства “, – сказал Чжан.

Соединенные Штаты не предпринимали попыток разжечь враждебность Запада к Китаю и России. Однако Соединенные Штаты и западное сообщество постепенно осознают, что они не могут насильно создать собственную международную организацию, за исключением Китая и России. Это неизбежное следствие развития цивилизованного международного сообщества.

Экономическая, технологическая и военная мощь Китая и России не только огромна, но и имеет широкий спектр влияния. США и Запад не могли одновременно спровоцировать Китай и Россию. Если его провокация заставит Пекин и Москву действовать сообща, это станет мечтой Вашингтона.