Начало боевых действий в Мьянме; Хунта рассмотрит план АСЕАН

Повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали военный пост в Мьянме недалеко от границы с Таиландом во вторник в ходе одного из самых ожесточенных столкновений с тех пор, как военный переворот почти три месяца назад погрузил страну в кризис.

Каренский национальный союз, старейший повстанческий отряд Мьянмы, заявил, что захватил армейский лагерь на западном берегу реки Салуин, которая образует границу с Таиландом.

Каренский национальный союз и власти Таиланда заявили, что армия Мьянмы позже ответила на повстанцев ударами с воздуха.

Боевые действия произошли, когда военная хунта, отступившая от дипломатических усилий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявила, что «положительно» рассмотрит предложения блока о прекращении беспорядков в Мьянме, но только после восстановления стабильности.

Лидеры АСЕАН заявили после встречи в выходные, что они достигли консенсуса с хунтой в отношении шагов по прекращению насилия и укреплению диалога между двумя соперничающими сторонами Мьянмы.

Вспышка боевых действий в приграничном регионе сместила фокус оппозиции к хунте с демократических протестов, вспыхнувших в городах по всей стране после переворота 1 февраля.

Военные свергли избранное правительство Аунг Сан Су Чжи, задержали его вместе с другими гражданскими политиками, а затем начали смертоносное подавление протестов против переворота.

Группа активистов заявила, что во время демонстраций силы безопасности убили более 750 мирных жителей.

Силы Карен и другие этнические меньшинства, дислоцированные в приграничных регионах, в основном поддерживали городскую продемократическую оппозицию со стороны хунты.

Атака перед рассветом

Во вторник жители деревни на тайской стороне реки заявили, что перед рассветом началась сильная перестрелка.

Глава группы по иностранным делам Сан Тао Ни сообщил Reuters, что на видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно пламя и дым на засаженном деревьями склоне холма, а силы Каренского национального союза взяли под свой контроль заставу.

Позже, как сообщил Сан Тао Ни, армия Мьянмы нанесла авиаудары. Тайская армия заявила, что сообщений о ранениях не поступало, и 450 жителей тайских деревень были вывезены от границы в безопасное место.

Военные Мьянмы пока не комментируют. Исторически он позиционировал себя как единственный институт, способный сохранить этнически разнообразную страну с населением более 53 миллионов человек.

Каренский национальный союз согласился на прекращение огня в 2012 году, положив конец своей борьбе за самоуправление, которая началась вскоре после обретения Мьянмой независимости от Великобритании в 1948 году.

Но ее силы вступили в столкновение с армией с момента захвата власти, положив конец десятилетию демократических реформ, которые также принесли относительный мир в приграничные районы Мьянмы.

Бои также вспыхнули на севере и западе: новостной сайт Irrawaddy сообщил, что за последние несколько дней в ходе столкновений в штате Чен были убиты 13 солдат правительственных войск.

Группы каренов говорят, что около 24 000 человек укрылись в кустах после того, как в последние недели были перемещены в результате насилия у границы с Таиландом, включая военные удары с воздуха.

‘Тщательное изучение’

В других местах в Мьянме было немного сообщений о кровопролитии после встречи в выходные между главой хунты, старшим генералом Мин Аунг Хленгом и лидерами Юго-Восточной Азии, чтобы попытаться найти выход из кризиса.

В своем первом официальном комментарии по поводу встречи военный совет заявил, что «внимательно изучит конструктивные предложения … когда ситуация вернется к стабильности».

В своем заявлении она сказала, что предложения «будут рассматриваться положительно», если «дорожная карта» военного совета будет способствовать и «служить интересам страны».

Военный совет не упомянул то, что АСЕАН назвала консенсусом из пяти пунктов, достигнутым в конце встречи, о прекращении насилия и начале переговоров между двумя соперниками в Мьянме.

Среди пунктов АСЕАН – назначение посланника в Мьянму для проведения переговоров со всеми сторонами. Но Мин Аунг Хлинг в заявлениях государственных СМИ сказал: «Визиты, предложенные АСЕАН в Мьянму, будут рассмотрены после стабилизации положения в стране».

Активисты раскритиковали план, заявив, что он помог узаконить военный совет и не удовлетворил их требования.

В частности, оно не требовало освобождения 75-летней Су Чжи и других политических заключенных. Ассоциация помощи политическим заключенным сообщает, что более 3400 человек были арестованы за противодействие перевороту.

Партия Су Чжи выиграла второй срок в ноябре. Избирательная комиссия заявила, что голосование было справедливым, но военные заявили, что фальсификация выборов вынудила их захватить власть.

Фотографии в социальных сетях показали, что во вторник протестующие против хунты прошли маршем в нескольких местах, включая главный город Янгон, когда сотни людей устроили «быстрый митинг» на улице, скандировав лозунги и неся транспаранты.

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