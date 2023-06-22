Начало большого мероприятия Activision Blizzard FTC для Xbox: что вам нужно знать и что мы освещаем на данный момент

Это тяжелое время для Microsoft и бренда Xbox, поскольку на этой неделе руководители компании направляются в федеральный суд, чтобы защитить свое предложение о приобретении Activision Blizzard от Федеральной торговой комиссии США.

Судебная тяжба между Microsoft и Федеральной торговой комиссией началась в декабре прошлого года, когда агентство объявила о своих планах блокировать Крупная покупка Microsoft за 68,7 млрд долларов . На прошлой неделе федеральный суд Калифорнии подал иск. Временный запретительный судебный приказ, запрошенный Федеральной торговой комиссией Что фактически блокирует сделку Microsoft и Activision Blizzard прямо сейчас.

Суд на этой неделе увидит, как FTC попытается наложить предварительный судебный запрет на Microsoft и Activision Blizzard. В случае успеха это означает, что Microsoft и Activision Blizzard не могут завершить сделку, пока FTC проверяет сделку на соответствие антимонопольному законодательству США.

Первоначальный судебный запрет окажет значительное влияние на планы Microsoft и Activision Blizzard и может нарушить сделку, поскольку сделка должна быть закрыта до 18 июля 2023 года, иначе сторонам придется провести новые переговоры. Слушание по доказательствам между Microsoft / Activision Blizzard и FTC Он намечен на 2 августа.который выпадает после крайнего срока в следующем месяце.

Microsoft приобретает Activision Blizzard: история на данный момент READ Игровой проект Zomboid для ПК все еще развивается спустя десять лет Опыт Microsoft FTC: что происходит и как смотреть Судебный процесс проходит в Окружном суде Соединенных Штатов по Северному округу Калифорнии. Слушания пройдут в течение пяти дней, начиная с завтрашнего дня, 22 июня. Каждый день пробная версия будет работать с 8:30 по тихоокеанскому времени примерно до 15:00. Полное расписание выглядит следующим образом: Четверг, 22 июня

пятница 23 июня

Вторник, 27 июня

Среда, 28 июня (только во второй половине дня)

Четверг, 29 июня (при необходимости) Если вы хотите сами обратить внимание на разбирательство, вы можете сделать это через суд Увеличьте аудиопоток для аудитории . Или вы можете каждый день возвращаться к этой статье, которую мы будем обновлять всеми необходимыми вам новостями с сегодняшнего заседания. чего ты ожидаешь Завтра мы ожидаем получить комментарии и услышать от лидеров Xbox и Microsoft, таких как Мэтт Ботти, президент Microsoft Studios, вице-президент Сара Бонд и старший вице-президент Bethesda Пит Хайнц. В течение пробного периода мы услышим от генерального директора Activision Blizzard Бобби Котика, генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, президента Xbox Фила Спенсера, Джима Райана из Sony и многих других. Агентство сообщило, что мы получили представление об аргументах FTC ранее на этой неделе в новом досудебном документе. Решение Microsoft сделать Starfield эксклюзивом для Xbox является «веским доказательством» против слияния. Федеральная торговая комиссия — это лишь одно из правительственных учреждений, с которым Microsoft борется, а Управление по конкуренции и рынкам Великобритании останавливает работу за границей. Испытание на этой неделе может в конечном итоге оказать наибольшее влияние на то, что произойдет с предложенным историческим слиянием Microsoft с Activision Blizzard. Следите за обновлениями на IGN, включая ежедневный обзор всех действий во время пробного периода. READ PS5: В скрытое меню в настройках отладки можно попасть с помощью комбинации кнопок (видео) Логан Плант — внештатный писатель IGN, освещающий новости о видеоиграх и развлечениях. У него более семи лет опыта работы в игровой индустрии, а также второстепенные должности в IGN, Nintendo Wire, Switch Player Magazine и Lifewire. Вы можете найти его в Твиттере @LoganJPlant.