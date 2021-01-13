Начало наказания российских спортсменов за допинг без знаний и похвал на соревнованиях – последние новости, последние новости, главные заголовки

Российский спорт начинает испытание двухлетнего допинга на чемпионате мира по гандболу, который состоится завтра в Египте, где он будет соревноваться без щита, флага и гимна. Оказавшись на поле против Беларуси в четверг, россияне не услышат гимн своей страны, как это принято на международных турнирах.

Вместо гимна России будет звучать мелодия, согласованная между Международным олимпийским комитетом и Олимпийским комитетом России, при этом на футболках сборной России не будет государственного герба с двуглавым орлом и трехцветного значка. Российская Федерация.

В течение следующих двух лет российским спортсменам придется выступать в качестве нейтральных игроков на Играх (Токио и Пекин) и чемпионате мира, но не в отборочных матчах или в Европе, где они смогут держать свой флаг и слушать свой гимн.

В конце декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения, наложенный на Россию в конце 2019 года Всемирным антидопинговым агентством по обвинению в сговоре с допингом, до двух лет.

После чемпионата мира по гандболу, где Россия будет соревноваться по приглашению, будут выступать такие команды зимних видов спорта, как бобслей, бобслей и скелеты. Кроме того, в наказание входит запрет российским официальным лицам присутствовать на чемпионате мира и Олимпийских играх.

Запрет, который является окончательным и не может быть обжалован, касается президента, премьер-министра, министров, членов обеих палат парламента и других высокопоставленных должностных лиц российского государства. Исключение составляют случаи, когда российское официальное лицо было лично приглашено руководителями принимающей страны на данный турнир.

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