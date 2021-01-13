Начало Недели российского кино онлайн, с 23 по 29 января.

Неделя российского кино в Нью-Йорке завершает свою программу финальным составом, показывающим американскому зрителю новинки российского кино с 23 по 29 января 2021 года.

Неделя русского кино в США была основана нью-йоркской некоммерческой организацией искусств Cherry Orchard Festival, продюсером международных спектаклей, классической музыки и образовательных программ, и Rock Studio Films в России, которая также организует Международный фестиваль документального кино «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге и Русский фильм в Лондоне (Великобритания). Его миссия – способствовать глобальной культурной деятельности.

Как прокомментировали основатели Cherry Orchard Festival Мария Щловер и Ирина Шапчис: «Нет ничего лучше, чем премьера нового российского фильма в переполненном кинотеатре, когда режиссер ведет диалог с местной публикой. Это то, что зрители со всех концов Соединенных Штатов могут посмотреть фильм и обменяться идеями с создателями фильма. В прямом онлайн-режиме вопросы и ответы “.

«В этом году российская студия Rock Films предлагает американским киноманам удивительные идеи для различных российских режиссеров – некоторые из них уже выиграли награды в Венеции и на других первоклассных фестивалях, таких как SENTENTIA и IN DEEP SLEEP», – говорит Rock Studio, основатель фильмов Алексей Учитель.

«Многие особенности вдохновлены реальными событиями или людьми, которые формировали Россию в прошлые десятилетия, будь то спорт, музыка, литература или терроризм. Это был год большой неопределенности, поэтому мы очень гордимся этим первоначальным набором работ, которые были впервые показаны во время путешествия. Россия закроет его. И особенно интересно расстелить для них красную ковровую дорожку по всем Соединенным Штатам ».

программа:

Конференция, представленная Иваном Тврдовским, североамериканская премьера. Вымышленный рассказ о виновности выжившего в теракте 2002 года в московском театре.

Глубже! Михаил Сегал. Молодой режиссер привносит артхаус в производство фильмов для взрослых.

До свидания, Америка. Автор: Сарик Андреасян. Комедия: русские иммигранты в США иначе видят матушку-Россию.

В глубоком сне – Марина Игнатенко. Первое поэтическое выступление – о рыбаке, который застает свой родной город закрытым в глубоком сне.

Мара (Побочные эффекты) Алексея Казакова. Фильм ужасов о целителе Маре, который стирает шок от домашнего перерыва.

Синтия – Дмитрий Рудаков. Североамериканская премьера. Приз фестиваля FIPRESCI Black Nights. Красивое, созерцательное драматическое изображение конца русского поэта и пережившего ГУЛАГ Варлама Сламова.

ШТЕТЛЕРЫ Кати Устиновой. Премьера в США. Отмеченный наградами документальный фильм российского режиссера из Нью-Йорка об исчезающем мире традиционной жизни в еврейских городах («местечках») в бывшем Советском Союзе. За этим последовали вопросы и ответы с директором 27 января в 20:00 по восточному времени.

СТРЕЛЬЦОВ Илья Учитель. Спортивная драма о звезде советского футбола, борющейся за свою репутацию.

ЦОЙ Алексея Учителя (Премьера). Переосмысление последствий смерти рок-звезды Виктора Цоя в Латвии в советское время. За этим последовали вопросы и ответы с директором 23 января в 15:00 по восточному времени.

Неделя российского кино: www.russianfilmweekusa.com

Подписка: 100 долларов США (включает доступ ко всем шоу фестиваля, а также к вопросам и ответам)

Одиночные билеты: 16 долларов США (включая сольное шоу и вопросы и ответы, если применимо)

Детские шоу: 10 долларов (включая просмотр одной программы для детей)