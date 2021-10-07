Начался суд над 100-летним охранником бывшего нацистского концлагеря | Германия

Перед судом предстал 100-летний мужчина Германия Обвиняется в соучастии в убийстве за нацистскую охрану СС в концентрационном лагере Заксенхаузен под Берлином во время Второй мировой войны.

Судебный процесс над обвиняемым обвиняемым 3518 пунктов обвинения в соучастии в убийстве, проходит в Государственном суде Нойруппена, который по организационным причинам перенес слушание в спортивный зал Бранденбургской тюрьмы.

Подозреваемый, идентифицированный только как Йозеф С. в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности, предположительно работал в Заксенхаузене с 1942 по 1945 год в качестве призывника военизированного крыла нацистской партии.

Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что адвокат подозреваемого Стефан Ватеркамп заявил суду, что его клиент не хотел комментировать обвинения. В немецкой правовой системе нет официальных претензий.

Власти заявляют, что обвиняемый считается достаточно годным, чтобы предстать перед судом, несмотря на его преклонный возраст, хотя количество часов в суде каждый день будет ограничено.

В период с 1936 по 1945 год в Заксенхаузене было интернировано более 200 000 человек. Десятки тысяч человек умерли от голода, болезней, истощения от принудительного труда и других причин, а также в результате медицинских экспериментов и систематических истреблений СС, включая стрельбу, повешение и отравление газом.

Точные цифры о погибших различаются: верхние оценки составляют около 100 000, хотя ученые предполагают, что числа от 40 000 до 50 000, вероятно, более точны.

Прокурор Сирил Клемент заявил суду: «Подсудимый сознательно и добровольно помогал и содействовал этому, по крайней мере, добросовестно выполняя свой долг по сопровождению, который был органично интегрирован в систему убийств».

Выживший в Заксенхаузене, 100-летний Леон Шварцбаум, присутствовал на суде в качестве посетителя. Шварцбаум, который также пережил лагеря смерти Освенцим и концлагерь Бухенвальд, рассказал dpa.

Исполнительный вице-президент Освенцимского комитета выразил разочарование заявлением адвоката о том, что обвиняемые не будут комментировать обвинения.

“Я нашел его на удивление сильным и настоящим. У него была бы сила принести извинения, и у него также была бы сила вспомнить”, – сказал Кристоф Хойбнер у входа в здание. Здесь, чтобы услышать правду, это означает еще раз неодобрение и конфронтацию. поскольку СС продолжает хранить молчание ».

Судебный процесс открывается через неделю после того, как был сорван суд над другим подозреваемым в пожилом концлагере. 96-летний бывший секретарь коменданта СС в Штуттгофе Она пропустила начало судебного разбирательства В государственном суде Итцехо на севере Германии. Его выследили в течение нескольких часов, и разбирательство возобновится 19 октября.