Начальник Байконура планирует объявить террористическую тревогу в понедельник — Роскосмос — Мир

Москва, 22 января. /ТАСС/. Глава российской космической компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что уровень террористической опасности, который повышен до синего (охраняемый) в казахстанском городе Байконур рядом с одноименным космодромом, будет повышен с понедельника.

«Только что глава городской администрации Константин Бусыгин сообщил мне, что в понедельник планируется повысить ранее введенный «синий» уровень опасности», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам российского космического чиновника, обстановка в городе и на стартовом комплексе оставалась спокойной. Первый запуск Байконура запланирован на 2022 год 15 февраля.

Уровень террористической опасности на Байконуре был повышен 7 января на фоне неудавшейся попытки повстанческого движения в Казахстане. 19 января он был продлен в связи с известием о возможном готовящемся теракте в этом районе. Администрация города сообщила в тот день, что приняты дополнительные меры безопасности, и посоветовала горожанам быть бдительными.

2 января в нескольких городах Казахстана вспыхнули протесты, переросшие в массовые беспорядки и нападения на полицию и военнослужащих, а несколько дней спустя во многих городах были разграблены правительственные здания. Впоследствии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ, в результате чего в Казахстан были переброшены миротворческие силы коалиции. Власти Казахстана утверждают, что к утру 7 января во всех регионах страны был восстановлен правопорядок. По данным прокуратуры, в ходе мятежа пострадали более 4500 человек, изъяты тела 225 погибших. в местные морги.