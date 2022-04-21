Начальник штаба Харрис уволилась с работы

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Тина Флурной, руководитель аппарата Харриса, готовится покинуть Белый дом, завершив длинный список помощников, покинувших офис Харриса в последние месяцы, и ее заменит Лорен Фоллс, ветеран демократической кампании и коммуникаций. эксперт. Официальный представитель Белого дома заявил, что Фоулз, который с лета прошлого года занимал должность старшего советника Харриса, займет эту должность этой весной. Ранее она работала директором по коммуникациям тогдашнего вице-президента Эла Гора, а в 2008 году была советником Хиллари Клинтон.

Флурнуа руководил работой вице-президента с самого начала управления, контролируя весь персонал и задавая стратегическое направление для исторического старшего вице-президента. Это делает ее самой высокопоставленной среди большой группы высокопоставленных чиновников, недавно покинувших офис Харриса, включая заместителя начальника штаба, советника по национальной безопасности и спичрайтера.

Представитель Белого дома заявил в четверг, что Флурной уходит по личным причинам.

До ухода Флурнуа самым очевидным уходом Харриса было Саймон Сандерс, старший советник Harrisкто ушел в конце прошлого года Вскоре после этого она подписала контракт с MSNBC. Вскоре после этого давний активист-демократ Джамал Симмонс присоединился к команде Харриса в качестве директора по коммуникациям в рамках капитального ремонта команды по коммуникациям.

«Тина была для меня ценным советником и доверенным лицом, а также отличным руководителем офиса», — говорится в заявлении Харриса. «С первого дня вы вели нашу команду через исторический первый год, когда мы добились прогресса в восстановлении нашей экономики здесь, дома, и наших союзов по всему миру. Тина — опытный государственный служащий, и я буду продолжать полагаться на ее советы, советы. и дружба».

Уход Flournoy, вероятно, возродит давние вопросы о стиле управления Harris и высокой текучести кадров в его офисах и в его кампаниях. Этот шаг сделан в критический момент, поскольку предстоящие промежуточные выборы, особенно если демократы понесут потери, как и ожидалось, могут прояснить, будет ли президент Байден добиваться переизбрания, и стимулировать возобновление интереса к Харрису как к альтернативе. READ Навальный впервые появляется в суде после прекращения голодовки, говоря: «Я просто ужасный скелет»

Помощники Харриса говорят, что отъезд является обычным делом и не связан с какими-либо внутренними конфликтами в деятельности вице-президента. Некоторые также отмечают, что она сталкивается с непропорциональной, а порой и несправедливой, критикой за свою роль сильной цветной женщины.

«Тина была важным членом команды Белого дома с самого первого дня, работая с президентом и вице-президентом, чтобы сделать их партнерство эффективным и помочь администрации выполнить важнейшие приоритеты», — заявил глава администрации Байдена Рон Кляйн. . «Ее опыт, мудрость и упорный труд сыграли важную роль в нашем успехе по многим вопросам».

Тем не менее высокая текучесть кадров в офисе Харриса резко контрастирует с Западным крылом, где ближайшее окружение Байдена оставалось на месте на протяжении всего его президентства и большей части его многолетней карьеры.

До того, как присоединиться к Белому дому, Флурнуа сделала долгую карьеру в демократической политике. Она была главой администрации президента Билла Клинтона и занимала руководящие должности в Национальном комитете Демократической партии, а также в президентской кампании Эла Гора в 2000 году.

Харрис, первая темнокожая и азиатская женщина, занявшая пост вице-президента, часто привлекала больше внимания, чем другие, занимавшие ее пост, включая репортеров, которым было поручено записывать ее передвижения и отслеживать ее номера в бюллетенях. Временами ей было трудно ориентироваться в этой роли, поскольку она брала на себя широкий и сложный круг вопросов, включая право голоса, коренные причины иммиграции из Центральной Америки, заботу о здоровье матери и космическую политику.

После ряда ранних ошибок Харрис недавно решила несколько громких вопросов таким образом, который, казалось, укрепил ее положение. READ В Оранжевале в результате пожара в гараже погибла женщина

Соединенные Штаты были представлены на крупной конференции по глобальной безопасности в Германии, когда Европа готовилась начать войну на Украине. На нескольких встречах ее окружал Флурной. Я путешествовал по Польше и Румынии. Чтобы успокоить союзников Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке Украины и поддержке НАТО.

Ранее в этом месяце Харрис председательствовал на Сенат утвердил кандидатуру Китанджи Брауна ДжексонаОна станет первой чернокожей женщиной в Верховном суде. Как председатель Национального космического совета, Харрис объявить США. Он не будет проводить разрушительные испытания спутников, призывая другие страны последовать их примеру.

В более личном вотуме доверия губернатор Нью-Мексико Мишель Логан Гришам, которая выйдет замуж в следующем месяце, сказала: Она выбрала Харриса председательствовать на партии.

Теперь, когда демократы готовятся к ноябрьским промежуточным выборам, многие аналитики обеих партий ожидают, что они понесут значительные потери, возможно, потеряв контроль над одной или обеими палатами Конгресса. Ожидается, что после промежуточных выборов Байден более четко даст понять, планирует ли он баллотироваться снова, и жесткие выборы могут затруднить 79-летнему президенту продвижение своего переизбрания.