Начинающий актер и турист среди 22 погибших в авиакатастрофе в Непале | Новости авиации

Катманду, Непал — Пракаш Санвар был начинающим актером из столицы Катманду. Он работал гидом, чтобы помочь осуществить свою мечту. 37-летний мужчина часто находил иностранных клиентов, увозя их в экзотические места Гималаев.

В воскресенье его сопровождали два немецких туриста — Майк Граф Грейт и Уве Веллнер — в поездке в Джомсом, популярное место для пеших прогулок и паломничества в районе Мустанг, граничащем с Тибетом.

Но рейс Tara Air 9N-AET разбился менее чем через 20 минут после вылета из Покхары, оживленного туристического города примерно в 200 км к западу от столицы Катманду.

Властям Непала в понедельник удалось извлечь 21 тело с места крушения на утесе Саноссуэр на высоте 14 500 футов в Тасанг-2, деревне в районе Мустанг. Последнее тело было обнаружено во вторник утром.

В прошлую среду Синвар сказал Рошану Пантаве, своему близкому другу и приятелю по танцам, что он уедет на месяц с несколькими путешественниками в Покхару, а затем в Мустанг.

«Это был последний раз, когда все видели его в танцевальной студии, я не знал, что он не вернется», — сказал Пантава Al Jazeera по телефону. Двое немецких туристов также погибли в аварии.

Пантава с теплотой вспоминает своего друга, который погиб в воскресной авиакатастрофе в Таре.

«Он был очень энергичным, любил петь, танцевать, выступать, а также был хорошим писателем», — сказал он.

У Сунувара также было чутье перед камерой, и он снялся в двух сериалах на YouTube, один из которых назывался Khai Ke, Khai Ke (Путаница и тайны на непальском языке), с более чем 18 000 подписчиков на канал и более 10 000 просмотров эпизодов за последние два месяца. . У него также более 3500 подписчиков в TikTok.

В пятницу в своем последнем статусе в Facebook он опубликовал фото с танцевальным движением: «Покажи реальную жизнь, все будут танцевать счастливо. Покажи фальшивую жизнь, которую ты обманываешь. Я благодарю Бога, что ты со мной даже в этих обстоятельствах». .»

У Сонвара в округе Охалдхунга на востоке Непала остались двое детей — четырехлетний сын и восьмилетняя дочь. Всего две недели назад Сунувар организовал день рождения своего сына вместе с близкими друзьями и семьей.

Семь членов семьи Раджана Кумара Гулая летели тем же рейсом. В сопровождении членов своей семьи, включая пожилых родителей, Гулай совершил паломничество в Муктинатх, храм, священный как для индуистов, так и для буддистов.

Facebook Голая был заполнен сердечными некрологами от его близких, семьи и друзей — с фотографией покойной семьи перед самолетом в аэропорту.

Его племянник Джвала Гулай сказал, что в последний раз видел дядю, бабушку и дедушку неделю назад. «Я потерял то, что, как я думал, никогда не потеряю. Мои дядя, бабушка и дедушка были такими милыми. Они всем помогали, и Бог держал их подальше от нас», — сказал он Al Jazeera в текстовом сообщении.

‘разбросаны трупы’

Рано утром в понедельник вертолеты и армейские спасательные команды возобновили работу после того, как в воскресенье их прервала плохая погода.

Более 60 непальских армейских, полицейских и горных проводников были вынуждены забрать тела после воздушной трагедии.

Ни один из 22 человек на борту не выжил при крушении, так как представитель армии Нараян Силвал опубликовал видео и фотографии, на которых видны обломки самолета в районе Мустанга.

«Тела были разбросаны повсюду в результате крушения, в результате которого самолет разлетелся на куски», — рассказал «Аль-Джазире» спасатель и международный горный гид Нарендра Шахи.

Десять найденных тел были доставлены в Катманду и отправлены на вскрытие. Остальные тела не могут быть извлечены из-за плохой погоды и, вероятно, будут вывезены во вторник.

С другой стороны, правительство Непала в понедельник создало комиссию для расследования инцидента.

«Хотя мы считаем, что это погодные условия, мы не можем подтвердить точную причину крушения. Этот вопрос необходимо расследовать», — сказал Аль-Джазире заместитель генерального директора Управления гражданской авиации Непала Део Чандра Лал Карн.

Шесть из находившихся на борту были иностранцами, в том числе четыре индийца и два немца. В 2016 году у Tara Air была похожая авария при полете в тот же пункт назначения — в результате крушения погибли все 23 пассажира на борту.

Эксперты указывают на суровые климатические условия Непала и труднопроходимую местность как на основные причины авиационных происшествий в стране.

«Пилоты не могут контролировать местность или погоду. В высокогорных районах погода непредсказуема, а местность сложная», — сказал Al Jazeera авиационный эксперт и бывший генеральный директор Управления гражданской авиации Непала Саджиб Гаутам.

«Нам приходится идти по очень узким улочкам, чтобы добраться до большинства сельских аэропортов в горах, и если погода испортится, мы не сможем повернуть безопасно».

Гаутам также не исключает других факторов, стоящих за такими инцидентами.

«Несчастные случаи происходят по цепочке событий. Следовательно, в крушении задействовано множество факторов. Виноваты также авиакомпании, их персонал и их культура. Мы не можем винить только пилота».