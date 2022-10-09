Наш завод в России работает бесперебойно и приносит прибыль: ММ Морогапан

Несмотря на продолжающуюся войну с Украиной, российский завод группы Murugappa работает бесперебойно и прибыльно. сказал М. М. Муругаппан, президент Carborundum Universal Ltd (CUMI) группы Murugappa.

Группа инвестировала в фабрику, которая работала в советское время, и у нее было хорошее руководство. Прошло уже 16 лет, группа очень счастлива, и завод очень прибыльный, сказал он на TiECon 2022.

Однако в настоящее время никто не знает, что происходит в этой стране. Нет проблем в прибыльной работе. В России около 1700 сотрудников. В разговоре с CK Ranganathan, CMD, Cavinkare и главой TiE в Ченнаи он сказал, что они тоже понятия не имеют, что происходит в России.

Почему Россия?



На то, что группа предложила инвестировать в Россию, Муругабан сказал, что заводы группы в Керале потребляют много энергии. Всякий раз, когда в Керале менялось правительство, официальные лица группы встречались с соответствующими министрами в поисках дополнительных источников энергии. Однако никаких действий, вынуждающих группу инвестировать в Россию, не последовало.

«Мы по-прежнему много путешествуем из-за интересов моей семьи, но даже в этом случае это был вызов. Мы приняли этот вызов. Чтобы найти способ как можно раньше, завод был открыт в России, благодаря правительству штата Керала в то время. , Теперь мы должны наметить курс того, как справиться с нынешней ситуацией в России.