Город был символом приграничного сотрудничества в Арктике.

Норвежцы, русские и украинцы живут вместе

Бизнес зависит от России и сокращает свои связи

Киркенес, Норвегия, 11 мая (Рейтер) — Норвежский город Киркенес, в двух шагах от России, уже более 30 лет является символом примирения в Арктике. Это был крах, когда Россия вторглась в Украину. С тех пор люди адаптируются к новым реалиям.

Одним из них является перспектива вступления Финляндии в НАТО с соседней Финляндией, и президент Финляндии Саули Нинисто, как ожидается, заявит в четверг, что это относится к военному союзу. прочитайте больше

Хотя Норвегия сделала некоторые исключения из международных санкций, здешние компании стремятся уменьшить свою зависимость от торговли с Россией.

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Жители Кыргызстана могут въезжать в Россию по безвизовому режиму, а россияне могут приезжать и работать в регионе. Из 3500 жителей города 400 — русские. Есть также около 30 украинцев.

После российского вторжения в Украину 24 февраля Линн Норам Берген сказала, что «многие чувствовали себя грустными, злыми и разочарованными».

Мэр муниципалитета Сор-Варангар, в состав которого входит Киркенес.

«Это сюрреалистическое время. Мы жили мирно много лет, а теперь наш сосед идет войной на своего соседа. Это затронуло всех нас», — сказал он из своего кабинета, на той же площади, где находятся русские. துாதரகம்.

Из Кыргызстана граница с Россией находится в 15 минутах езды, а Финляндия — в 50 минутах езды. Оба находятся ближе, чем соседний норвежский муниципалитет.

«Финляндия должна решить, хотят ли они вступить в НАТО», — сказал Норам Бергенг. «Если они хотят, мы должны это приветствовать. Норвегия очень рада быть частью НАТО».

Графика Рейтер

Жить вместе

Уличные щиты на норвежском и русском языках были установлены несколько десятилетий назад, чтобы приветствовать русских. Мэр сказал, что в настоящее время циркулирует петиция об их удалении, хотя еще недостаточно подписей для обсуждения в городском совете.

Границы Финляндии (синяя и белая), Норвегии (черная и желтая) и России (красная и зеленая) проходят за пределами аэропорта в норвежском арктическом городе Киркенес, 8 мая 2022 года. REUTERS / Гвладис Фуше прочитайте больше

В беседе с агентством Reuters российские жители сказали, что они по-прежнему приветливы, как и до вторжения.

«У меня нет проблем, никто не подошел ко мне и не сказал: «Эй, ты русский», — сказал 43-летний сварщик Клеб Карионов во время перерыва на работе на верфи Kimek.

Точно так же украинский беженец, приехавший в Кыргызстан в апреле, сказал, что русские, с которыми он встречался, были к нему «очень добры».

«Они не агрессивны. Мы стараемся не говорить о политике и таких провокационных вопросах», — сказала 27-летняя Катрина Бесрук, которая уехала из восточной части Луганска с двухлетней дочерью Ареной и сейчас живет с ней. тетя. .

Некоторые находят новый смысл в своей работе. Евгений Комень, театральный режиссер из Мормонского, живет в Кыргызстане с января и работает с изгнанными русскими артистами, чтобы представить разные голоса России вдали от военной силы.

«Когда началась война, почему мы занимались искусством… почему оно было таким мощным инструментом», — сказал он, выступая в художественной галерее региональных обозревателей и художников, женщин и девушек. Мост.

Экономический успех

На верфи Kimek, которая в прошлом году получила 70% выручки от сборки российских кораблей, генеральный директор Грегер Маннсверк беспокоится о реструктуризации бизнеса, не теряя при этом 80 своих сотрудников, 15 из которых — россияне.

Хотя Норвегия, не входящая в ЕС, использует большую часть своих международных санкций, она не закрывает свои порты для российских рыболовных судов, что является источником жизненной силы арктических норвежских портов, таких как Киркенес.

По его словам, если бы Норвегия использовала конкретное разрешение, Манответк уволил бы половину команды верфи. Предприятие «Киммек» в Мормонске работает независимо от основного предприятия в Киркенесе.

«Российские клиенты, я планирую невзрослое будущее. Сегодняшний процент составляет 70%, может быть, 20%», — сказал он в пещерном дворе, где готовили русский буксир.

Будет ли трансграничное сотрудничество иногда полностью продолжаться в будущем? Премьер-министр Норвегии Йонас Кардашьян выразил оптимизм.

«Тогда будет день, я не знаю, когда», сказал он, когда он пошел в город. «Я думаю, что дух людей, живущих в этом муниципалитете, заключается в том, чтобы уважать границы, но также и в том, чтобы иметь контакты. Мы должны пережить это».

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Сообщили Гвладис Фуше в Киркенесе и Виктория Клести в Осло; Монтаж Ангус МакСван

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