На большей части штата Айова наблюдаются сильные грозы.

интерактивный радар | Предупреждения о погоде В большей части северной Айовы до 3 часов ночи действует грозовое наблюдение. В воскресенье сообщают о ветре со скоростью 70 миль в час при этих штормах. ОБСУЖДЕНИЕ: Прямо сейчас разрушительные ветры являются наиболее вероятной угрозой из-за любых штормов, организованных сегодня вечером вдоль фронта. Фронт переместится с северо-запада на юго-восток через Айову в течение ночи, оставив нас с северо-западными ветрами и более низкими уровнями температуры и влажности к утру воскресенья. Помимо возможности принять душ худым утром, большинство воскресений выглядит солнечными, а температура всего 80 градусов!!! Вышеупомянутый фронт будет висеть чуть южнее в Миссури и может вернуть дождь на границу IA/MO или, возможно, в южную часть Айовы в понедельник, но температура по-прежнему будет на уровне 80-х годов в течение понедельника и большей части следующей недели. Прогноз: ночь на субботу: рано утром кратковременные грозы, после полуночи преимущественно облачно. Некоторые штормы могут быть сильными. 72F низкий. Западно-западный ветер дует со скоростью от 10 до 20 миль в час. 60% вероятность дождя. Воскресенье: Преимущественно облачно в первой половине дня, затем во второй половине дня переменная облачность. Высота 86F. Ветер северо-западный со скоростью 10-15 м/с. В воскресенье вечером переменная облачность вечером сменяется облачностью ночью. 63F низкий. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Понедельник: Облачное небо, днем ​​небольшой дождь. Высота 79F. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. 30% вероятность дождя.

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На большей части территории северной Айовы до 3 часов ночи воскресенья действует предупреждение о грозе.



Во время этих штормов сообщалось о ветрах со скоростью до 70 миль в час.



Обсуждать:

На данный момент разрушительные ветры являются наиболее вероятной угрозой из-за любых штормов, организованных вдоль фронта этим вечером. Фронт переместится с северо-запада на юго-восток через Айову в течение ночи, оставив нас с северо-западными ветрами и более низкими уровнями температуры и влажности к утру воскресенья. Помимо возможности принять душ худым утром, большинство воскресений выглядит солнечными, а температура всего 80 градусов!!!

Вышеупомянутый фронт будет нависать над нашим югом в Миссури и может вернуть дождь на границу IA/MO или, возможно, в южную часть Айовы в понедельник, но температура все еще будет держаться на уровне 80-х годов до понедельника и большую часть следующей недели.

Климатический прогноз:

Суббота, ночь: ранние кратковременные грозы, после полуночи преимущественно облачно. Некоторые штормы могут быть сильными. 72F низкий. Западно-западный ветер дует со скоростью от 10 до 20 миль в час. 60% вероятность дождя.

Воскресенье: Преимущественно облачно в первой половине дня, затем во второй половине дня переменная облачность. Высота 86F. Ветер северо-западный 10-15 м/с.

Вечер воскресенья: переменная облачность вечером сменяется облачностью ночью. 63F низкий. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Понедельник: Пасмурное небо, днем ​​небольшой дождь. Высота 79F. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. 30% вероятность дождя.