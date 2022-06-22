Объявляет ли собака победу или ее двоюродный брат играет с выигрышем? А как насчет французского бульдога с его владельцем из НФЛ? Или у немецкой овчарки есть потенциал выиграть первый приз?

Ищейка Труба, мальтийская болонка Голливуд, французский бульдог Уинстон и немецкая овчарка Ривер были выбраны во вторник для участия в финальном раунде собачьей программы Вестминстерского клуба собаководства. Еще три участника будут выбраны в среду вечером, и все семеро будут бороться за награду Best in Show.

Одним из владельцев Уинстона является полузащитник Морган Фокс, который в прошлом месяце подписал контракт с «Лос-Анджелес Чарджерс» после шести сезонов в «Лос-Анджелес Рэмс» и «Каролина Пантерз».

Фокс написал в Твиттере после победы Уинстона: «Если мои родители так чувствовали себя, наблюдая за моими играми все эти годы, я извиняюсь».

Спортсмены находили свой путь в Вестминстер в прошлом.

Великий Лу Гериг из «Нью-Йорк Янкиз» привел на соревнования свою немецкую овчарку в 1930-х годах, а член Зала славы Майк Мусина соревновался с ирландским игроком. Кетчер старшей лиги Райан Ханниган владел австралийской овчаркой-победителем во время своих игровых дней, а бывший квотербек штата Флорида Кит Картер продемонстрировал своего ротвейлера.

Труба, собака группы крови, любит толпу и живость большого шоу, говорит его дрессировщик. Ривер сделал большой шаг в паддоке, но тренер Ленни Браун сказал, что они продвигаются в соревновании «шаг за шагом».

А у Голливуда, ну, звездное качество.

«Ей нравится быть на ринге. Ей нравится и вне ринга», — сказал тренер Тим Лайман аудитории в интервью на ринге.

Среди голливудских соперников по группе игрушек был Porsche, первым вышедший в полуфинал своей династии «Русская игрушка». Она имеет право на участие в Вестминстерском шоу этого года. Во вторник вечером Porsche, которому еще не было и полутора лет, совершил гонку под пристальным вниманием.

«Маленькая собака, но у нее большой характер», — сказала владелец и менеджер Джоланта Террелл из Норт-Палм-Бич, Флорида, перед соревнованиями.

Также новинкой была Муди, венгерская овчарка. Муди по имени Гуава получил свою первую Вестминстерскую премию.

На другом конце спектра победитель американского стаффордширского терьера Лоу в среду вышел в полуфинал, чтобы попытаться показать свой лучший результат.

Выиграв первый приз в десятках других шоу, 8,5-летний Лоу уходит на пенсию после Вестминстера, несколько раз дойдя до полуфинала.

Что бы ни случилось в среду вечером, все, что ему нужно было сделать, это посмотреть на своих соперников, чтобы увидеть свое наследие. Во вторник две его дочери и один из его сыновей вместе с ним выиграли ленты на конкурсе пород.

А для владельца Ким Рудзик из Вестфилда, штат Массачусетс, Луи был назван больше, чем лучший на шоу.

«Самая крутая собака на свете», — сказала она.