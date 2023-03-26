На видео видно, как в Сеуле сбежала из зоопарка зебра.

Видеозаписи показали, что молодая зебра, которая, как сообщается, недавно потеряла своих родителей, сбежала из зоопарка и провела три часа, бегая по южнокорейской столице на этой неделе.

По сообщению ЦТАК, животное по кличке Сиро сбежало из своего вольера в четверг днем ​​в Сеуле после того, как прорвалось через деревянные заборы, окружающие его загон. Информационное агентство Рёнхап.

В январе представители зоопарка заявили, что поведение животного изменилось после смерти его родителей. В Корейском вестнике.

Родившийся в неволе в 2021 году, Чиро начал отказываться есть яблоки и морковь, которые он любил, после смерти его родителей, сообщает Washington Post. упомянул. Он также начинает враждовать с кенгуру, живущими в соседнем вольере, сотрудники зоопарка он сказал в видео Перевод порта.

После побега она сняла видео, на которых Сиро бежит по улицам Сеула, города с населением почти 10 миллионов человек.

Владелец магазина в Сеуле, который видел, как Сиро ходит, сказал, что это было похоже на просмотр документального фильма о дикой природе. Йонхап упомянул.

В какой-то момент водитель сказал, что зебра появилась из ниоткуда, прежде чем врезаться в его машину. Другие свидетели сообщили, что его видели сующим нос в мусорные баки. Йонхап.

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Собран, здоров и домой

Местные пожарные, которые помогали в розыске, сказали, что Чиро был накачан наркотиками и схвачен около 18:00.

Полиции и сотрудникам службы экстренной помощи удалось загнать зебру в угол после того, как она вошла в узкий переулок между домами, и обстреляли ее транквилизаторами, закончив три часа свободы.

Немедленных сообщений о травмах или материальном ущербе из-за зебры не поступало.

Он здоров и теперь снова в своем логове, Чхве Е-ра, сотрудник Большого детского сада в Сеуле.

Йера сказал, что состояние зебры стабильное, и по состоянию на вечер четверга ее проверяют ветеринары.

Йе Ра сказал, что зоопарк просматривает записи с камер и выясняет, почему животные сбежали.

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Продолжительность жизни зебр в дикой природе составляет около 20 лет. По данным Дублинского зоопарка. В среднем животные живут в неволе до 40 лет. Животные пасутся, и они питаются в основном травой.

Содействие: Ассошиэйтед Пресс.

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