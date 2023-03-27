На видео запечатлен момент столкновения российского Су-27 с американским дроном Reaper

В четверг утром Европейское командование США (EUCOM) опубликовало видеозаписи с беспилотника MQ-9 Reaper, который разбился в Черном море после столкновения в воздухе с двумя российскими истребителями Су-27 «Фланкер», которое привело к столкновению в марте. 14.

На кадрах запечатлен момент, когда один из Су-27 врезался в винт беспилотника MQ-9 ВВС США и столкнулся с ним. Согласно электронному заявлению EUCOM, рассекреченное видео «давно было отредактировано, однако события снимались в последовательном порядке».

Видео начинается с того, что Су-27 приближается к MQ-9 сзади, и в этот момент можно увидеть бело-серые шлейфы, исходящие от Су-27, когда он стреляет топливом, когда проходит мимо, согласно разбивке видео. Европейским командованием США. Когда российский истребитель пролетает над MQ-9, видеотрансляция ненадолго обрывается. Во время этого прохода винт все еще можно увидеть неповрежденным.

Однако через несколько мгновений российский Су-27 — неясно, тот же самый российский самолет или второй — начинает приближаться к MQ-9 Reaper, и снова видно, как топливо выбрасывается, когда он приближается к дрону. Однако на этом коридоре российский Су-27 сталкивается с MQ-9 и обрывает подачу. По данным EUCOM, подача отсутствовала около минуты. Когда она возвращается, снова можно увидеть пропеллер, однако один из винтов, похоже, был поврежден, предположительно, в результате столкновения.

Как ранее сообщал Джефф Шогол из Task & Purpose, инцидент произошел после того, как пара российских Су-27 совершила небезопасный перехват в том, что, по словам Европейского командования США, было международным воздушным пространством.

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Российский самолет простоял рядом с американским беспилотником около 30-40 минут, прежде чем один из Су-27 ударил по винту, после чего беспилотный самолет стал неуправляемым, и американские военные приняли решение сбить беспилотник в Черном море. . .

Россия оккупировала Крым, а также другие участки украинской территории, граничащие с Черным морем, с 2014 года, однако авианосец был «полностью свободен от территории Украины» и на момент перехвата действовал в международном воздушном пространстве, заявил бригадный генерал ВВС. . Об этом во вторник журналистам заявил генерал Патрик Райдер.

С точки зрения миссии MQ-9, это ISR. [intelligence, surveillance, and reconnaissance] платформы», — сказал Райдер на пресс-конференции во вторник. Эти самолеты летали над регионом Черного моря в течение некоторого времени, в том числе до того, как начался нынешний конфликт. Это важный и оживленный водный путь, и поэтому мы нередко летаем в международное воздушное пространство».

Об этом говорится в сообщении от 14 марта. От EUCOM: «Этот инцидент следует схеме опасных действий российских пилотов при взаимодействии с самолетами США и союзников в международном воздушном пространстве, в том числе над Черным морем. Эти агрессивные действия российских летных экипажей опасны и могут привести к просчетам и неуместной эскалации». намеревался «.

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