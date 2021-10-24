Черт возьми, он принадлежит музею.

заброшенный космический корабль

Амбициозные планы Советского Союза по запуску конкурирующего космического корабля на Землю в значительной степени провалились после распада коммунистического государства в начале 1990-х годов.

Второй в Советском Союзе шаттл класса «Буран», получивший название «Боря», сейчас гниет на заброшенном складе недалеко от космодрома Байконур в Казахстане. сидел там По крайней мере с 2002 г., реликвия советской эпохи не экспонируется в музее, а разлагается.

в мае, Появились фотографии Пории Покрытый граффити, спасибо Недавно опубликованное видео в Instagram, мы можем увидеть промежуток времени работы художника. Не заблуждайтесь: футуризм – стойкий сторонник граффити, но, тем не менее, это кажется безумным подходом к столь важной части истории космоса.

незаслуженная судьба

в соответствии с Российское государственное информационное агентство РИА НовостиГраффити появилось в апреле и уже было нарисовано.

Видео также появилось после того, как казахстанский бизнесмен заявил, что является владельцем Бурьи, и предложил вернуть ее Российскому космическому агентству в обмен на череп другого казахского хана, Кенизари Касимова, который возглавил восстание против попыток Российской империи. колонизировать. площадь в сороковых годах девятнадцатого века. Остается неясным, кому на самом деле принадлежит Буря – и будет ли она когда-либо переведена.

В сентябре компания, построившая Бурю, НПО «Молния», посетил сарай Однако, чтобы посмотреть, неясно, планирует ли он переместить космический корабль. в соответствии с Для московской космической журналистки Кати ПавлушенкоТогда официальные лица отметили, что они обеспокоены тем, что сарай может обрушиться в любой момент из-за «аварийной ситуации» в здании.

А пока Пория останется в ловушке сарая, гния. Возможно, однажды Роскосмос сможет заключить сделку и предложить ее.

Подробнее о Пории: Мужчина пытается обменять заброшенный космический шаттл СССР на человеческий череп

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