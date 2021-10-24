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На видео мошенник рисует граффити на космическом шаттле СССР

25 октября, 2021
Marfa Fedoroa

Черт возьми, он принадлежит музею.

заброшенный космический корабль

Амбициозные планы Советского Союза по запуску конкурирующего космического корабля на Землю в значительной степени провалились после распада коммунистического государства в начале 1990-х годов.

Второй в Советском Союзе шаттл класса «Буран», получивший название «Боря», сейчас гниет на заброшенном складе недалеко от космодрома Байконур в Казахстане. сидел там По крайней мере с 2002 г., реликвия советской эпохи не экспонируется в музее, а разлагается.

в мае, Появились фотографии Пории Покрытый граффити, спасибо Недавно опубликованное видео в Instagram, мы можем увидеть промежуток времени работы художника. Не заблуждайтесь: футуризм – стойкий сторонник граффити, но, тем не менее, это кажется безумным подходом к столь важной части истории космоса.

незаслуженная судьба

в соответствии с Российское государственное информационное агентство РИА НовостиГраффити появилось в апреле и уже было нарисовано.

Видео также появилось после того, как казахстанский бизнесмен заявил, что является владельцем Бурьи, и предложил вернуть ее Российскому космическому агентству в обмен на череп другого казахского хана, Кенизари Касимова, который возглавил восстание против попыток Российской империи. колонизировать. площадь в сороковых годах девятнадцатого века. Остается неясным, кому на самом деле принадлежит Буря – и будет ли она когда-либо переведена.

В сентябре компания, построившая Бурю, НПО «Молния», посетил сарай Однако, чтобы посмотреть, неясно, планирует ли он переместить космический корабль. в соответствии с Для московской космической журналистки Кати ПавлушенкоТогда официальные лица отметили, что они обеспокоены тем, что сарай может обрушиться в любой момент из-за «аварийной ситуации» в здании.

А пока Пория останется в ловушке сарая, гния. Возможно, однажды Роскосмос сможет заключить сделку и предложить ее.

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Подробнее о Пории: Мужчина пытается обменять заброшенный космический шаттл СССР на человеческий череп

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