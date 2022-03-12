На видео Associated Press показан танковый и снайперский огонь в осажденном Мариуполе

МАРИПОЛЬ, Украина (AFP) – Танк, украшенный гигантским знаком Z, неуклюже отступает в осажденный город Мариуполь, врезаясь в разрушенные автобусы, прежде чем выстрелить из снаряда. Позже его уничтожили украинские бойцы, одержав небольшую победу.

Журналист Associated Press стал свидетелем обстрела из танков девятиэтажного жилого дома и был среди группы медицинских работников, попавших под снайперский огонь в пятницу в городе, полностью окруженном российскими солдатами.

На снятом им видео видны взрывы снарядов при попадании в жилой дом, который уже сильно пострадал, загорелись балконы. Было невозможно узнать, обстреливались ли российские объекты с целевых объектов.

В другой момент снайперский огонь ранил в бедро медицинского работника. Она выжила, но условия в больнице ухудшались. Окна тряслись от огня танков и артиллерии поблизости, электричество предназначалось для операционных столов, а коридоры были забиты людьми, которым больше некуда было идти.

Одной из них была Анастасия Ерачова, которая плакала и дрожала, держа на руках спящего ребенка. Взрыв привел к гибели ее второго ребенка и ребенка ее брата. Скальп Ирашовой был залит кровью.

«Мы пришли к моему брату (дом) все вместе. Женщины и дети ушли под землю, а потом в это здание попала минометная завеса. Мы оказались в ловушке под землей, и двое детей погибли.

Ее боль усилилась, и она закричала: «Я не знаю, куда бежать. Кто вернет наших детей, кто?»

В видеообращении, транслируемом в субботу в европейские города, президент Владимир Зеленский заявил, что семьи 79 детей, погибших на войне, были «уничтожены», и обратился к Европе за помощью, чтобы их число не увеличивалось.

Зеленский подчеркнул тяжелое положение Мариуполя, портового города с населением 430 000 человек на юго-востоке Украины, окруженного российскими войсками.

«Они бомбят его 24 часа в сутки… обстреливают ракетами», — сказал он, вспоминая разрушение на этой неделе родильного дома в городе. «Это ненависть. Убивают детей. Разрушают родильные дома. Разрушают больницы, зачем? Значит, в Украине больше нет детей».

Это происходит во всей нашей стране. «Они разрушили десятки больниц, сотни школ и дневных центров, они разрушают университеты, разрушают кварталы», — сказал Зеленский. «Представьте, как мы можем выжить, и что это значит для нас, украинцев, наших семей и наших детей. Что это значит, когда вы не находите покоя в церкви, потому что русские бомбят даже церкви».

Просим помощи у европейских стран, чтобы защитить Украину, а также защитить образ жизни на континенте. Он вновь призвал защитить воздушное пространство Украины.

Накануне вечером в Мариуполе здание, пострадавшее днем ​​от танкового обстрела, ночью еще горело. Там не было никого, чтобы тушить пожары.