АВДИЕВКА, Украина. На прошлой неделе Артур Владимирович сбил голову, когда шел ко дну канавы, надеясь избежать перестрелки пророссийских сепаратистов, дислоцированных на расстоянии 900 футов.

Он находится здесь пять месяцев в качестве солдата ВСУ – длинные окопы.

Правила помолвки просты.

«Когда они атакуют нас огнем, мы ответим огнем, так что это продолжается», – сказал Владимир Владимирович, чье подразделение выгравировано на черепе как «нашивка на рукаве» или «смерть».

Семь лет назад пророссийские сепаратисты провозгласили свою независимость в Донецкой и Луганской областях Украины при поддержке и вооружении Москвы, которая также оккупировала Крымский полуостров.

Артур Володимирович уже пять месяцев содержится под стражей в Автовке, городе, ведущем в конфликте между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами.

С тех пор перемирие было подписано и нарушено, в результате чего погибло более 14 000 человек. Россия перебрасывала свои силы в приграничную зону и из нее, последний раз в этом месяце. Начались мирные переговоры; В последние дни президент России Владимир Путин и его украинский соперник Владимир Желенский заявили о своей готовности встретиться, но не договорились о том, где и когда.

Вместо этого г. Владимир Владимирович и его коллеги угрожают произвести впечатление на Соединенные Штаты и их союзников, поскольку единственный серьезный вооруженный конфликт в Европе усиливается, в то время как Россия стремится расширить свое влияние в регионе, а Украина стремится создать новые союзы с Западом.

«Это первый шаг к возвращению к Советскому Союзу 2.0», – сказал президент Украины Педро Порошенко в интервью до 2019 года. «Вот почему здесь присутствует эта агрессия, эти военные нападения. Все это только для обновления Российской Империи».

Высокопоставленный российский дипломат Владимир Фролов сказал, что «беспроигрышным решениям нет места». «Кто-то должен проиграть».

По словам украинских официальных лиц и аналитиков службы безопасности, недавнее наращивание российских войск г-ном Его цель – оказать давление на Желенского и предупредить его о намерении вступить в Организацию Североатлантического договора. Они говорят, что это сделано, чтобы проверить поддержку администрацией Байдена Украины, которую Россия долгое время считала частью своего исторического влияния.

Солдаты проходят через здания, сильно пострадавшие в результате затяжного конфликта.

Украинская военная техника на бывшей угольной шахте в Автовке.

В Киеве некоторые официальные лица заявляют, что в ближайшем будущем прочного мира достичь не удастся.

«Конфликт с Россией продлится следующие 10-15 лет. Они не оставят нас в покое », – сказал советник администрации Желенского по национальной безопасности Алексей Арестович.

По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая следит за ситуацией, в апреле было совершено почти 9 000 нарушений режима прекращения огня по сравнению с 3 000 месяцем ранее в этом году. Украина сообщает, что в этом году было убито более 30 солдат. По оценкам военных аналитиков, по обе стороны от линии фронта на Украине выстроено 30 000 военнослужащих.

По оценкам западных официальных лиц, в прошлом месяце Россия отдельно направила около 100 000 военнослужащих к границе с Украиной, при этом Москва утверждает, что учения проводились в ответ на действия НАТО у границ России, включая Черное море. Россия заявила, что учения завершены и выведет часть своих войск, но г-н. Во вторник Желенский призвал украинские силы сохранять бдительность.

«Вывод войск не означает, что армия не должна быть готова к их выводу», – сказал он, посещая украинские позиции возле Крыма.

Краткосрочная цель Украины – расширить боевые действия на линии фронта возле Адовки и других постов, которые в последние недели подверглись серьезному обстрелу. Мистер. Желенский и г. Предыдущая встреча Путина, проведенная при посредничестве Франции и Германии в 2019 году, не привела к долгосрочному решению, после чего обе стороны ужесточили свои позиции.

Иван Балостров продает веники в Зициеве, в 10 милях от линии фронта.

За последние годы Москва выдала более 600 000 российских паспортов жителям контролируемых сепаратистами территорий, все вместе размером с Коннектикут. По словам представителя украинской разведки, в последние месяцы Россия начала отправлять сепаратистам больше военных тренировок и оборудования, что Москва отрицает.

Бывший телевизионный комик, которого выбрали для того, чтобы принести мир в регион, г-н. Желенский призвал к более серьезному участию США в мирном процессе и более быстрому пути к вступлению в НАТО.

Мистер. Он предпринял меры, чтобы обуздать влияние пророссийских политиков в Украине, в том числе близкого друга Путина Виктора Медвецука, который видел, как три его телеканала были закрыты, а его активы заморожены.

Руслан Иванович, украинский солдат, говорит, что теряет семью, но что кто-то должен видеть линию фронта.

Киев хочет внести поправки в мирное соглашение 2015 года, в котором предсказывалось, что Украина предоставит больше автономии мятежным территориям, опасаясь, что это даст России постоянную прибрежную главу в Украине и уничтожит возможности для соблюдения НАТО.

Подчеркнув разрыв между Киевом и Москвой, министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду призвал г-на Он сказал, что Россия не приемлет усилия Геленского.

Когда его избрали, он сказал: «У Желенского нет практического политического опыта. Первоначально он потерпел поражение от Путина, потому что Путин извлекает выгоду из войны ». – сказал Аррестович. “Тогда это просто стало нашим вниманием. У Желенского больше нет иллюзий. ”

На линии фронта жители стали жертвами конфликтов. Многие скептически относятся к перспективам мира.

Иван Балластров, который продает метлу за 1 доллар на обочине грунтовой дороги в Зициеве, суровом поселке примерно в 10 милях от линии фронта, говорит, что он привык к звукам обстрелов.

«Напряжение всегда висит над нами здесь. Мы определенно хотим мира, потому что … мы все братья», – – сказал Балластров. «Но кто может принести мир? Джо Байден, вы можете принести мир? ”

Украинские солдаты говорят, что чувствуют то же самое.

Военный повар Татьяна Грихоровна говорит, что часто слышит обстрелы, когда готовит еду.

Служил в армии с 2007 года. Владимир Владимирович сказал, что находиться в окопах стало такой привычкой, что «дома скучно». Обычная поездка сюда длится восемь месяцев, в то время как большинство солдат – это профессиональные солдаты, некоторые из них вынуждены.

Его коллега Руслан Иванович говорит, что конфликт теперь старше его 5-летней дочери. «Я скучаю по своей семье, но кто-то должен о ней позаботиться», – указал он на линии протеста.

Жили-были солдаты на огромных угольных шахтах Путовки. Когда-то в этом богатом углем регионе работало 1500 человек. Теперь это военный мемориал, отмеченный пулевыми отверстиями. Остатки его стальной конструкции гниют. В ландшафте скапливаются фугасы.

«Когда я готовлю кашу или суп из каши, я часто слышу обстрел», – сказала операционный менеджер Татьяна Грихоровна, которая показала мне импровизированную кухню и небольшую кладовую с яйцами, солеными огурцами и мясными консервами.

В окопах за пределами шахты господин Иванович закурил и постучал пистолетом.

«Я надеюсь, что однажды война закончится», – сказал он. «Но я не могу думать о мире, когда в меня стреляют».

Сгорела машина возле Автовки.

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