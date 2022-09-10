На выезде: Rally Road с 55 бросками взбудоражила фанатов US Open

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Марафон с 55 ружьями поставил болельщиков на ноги во Флашинг Медоуз в пятницу, но почти сравнял двух мужчин, которые жили в нем, норвежца Каспера Радда и россиянина Карена Хачанова, которые соревновались на Открытом чемпионате США. Полуфиналы.

Радд с пятым номером обыграл Хачанова со счетом 7:6 (5), 6:2, 5:7, 6:2 и вышел на свой второй матч Большого шлема в году, но сказал, что ему потребовались катастрофические усилия после тай-брейка в первом сете. самый длинный розыгрыш турнира. турнир до сих пор.

«После того момента, когда я выиграл первый сет, мы оба, наверное, умирали, потому что у нас перехватило дыхание. По крайней мере, я чувствовал, как дрожат мои колени или ноги. Я чувствовал, как вы это называете, кислую жидкость. особенно в квадроциклах».

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Этап Большого шлема не чужд эпических розыгрышей: триллер из 71 выстрела на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2013 между французом Жилем Симоном и Гаэлем Монфисом.

По словам организаторов турнира, обмен Радда и Хачанова намного превзошел второй по продолжительности розыгрыш чемпионата, битву третьего круга с 36 выстрелами между россиянином Даниилом Медведевым и китайцем Ву Ипином.

«У меня никогда не было 55 бросков», — сказал Хачанов, который уже провел пять сетов подряд в двух предыдущих раундах против австралийца Ника Киргиоса и Пабло Карреньо-Бусты.

«Я чувствовал себя в некотором роде накачанным, чтобы провести нас через этот длинный розыгрыш», — сказал Хачанов, который быстро понял, когда он боролся с низким вторым сетом, что очко нанесло ущерб.

«После нескольких матчей она показала мне, что это был не очень хороший и долгий розыгрыш».

Рууд сыграет с третьим сеяным испанцем Карлосом Алькарасом в финале Открытого чемпионата США в воскресенье.

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(Репортаж Эми Тенери в Нью-Йорке; редакция Ричарда Болейна.

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