На Дальнем Востоке России произошло извержение вулкана, за которым последовало землетрясение

Один из самых активных вулканов России извергся во вторник на востоке полуострова Камчатка, выбросив в небо огромное облако пепла, которое задушило деревни серой вулканической пылью и вызвало предупреждение для авиации.

По данным Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук, вулкан Шивлуч извергся вскоре после полуночи и достиг своего пика примерно через шесть часов, извергнув облако пепла на площадь более 108 000 квадратных километров (41 700 квадратных миль). Лава хлынула из вулкана, растаявший снег вызвал предупреждение о селевых потоках вдоль близлежащего шоссе, а деревни были покрыты наносами серого пепла глубиной до 8,5 см (3,5 дюйма), что является самым глубоким за 60 лет.

На снимках видно, как облако поднимается над лесами и реками на Дальнем Востоке и деревнями, покрытыми пеплом. «Пепел достиг высоты 20 километров, пепловое облако сместилось на запад, произошло очень сильное выпадение пепла на близлежащие села», — сообщил директор Камчатского филиала геофизической службы Данила Чепров.

«Вулкан готовился к этому как минимум год… и процесс продолжается, хотя сейчас он немного успокоился», — сказал Чепров. Примерно через 24 часа после начала извержения вулкана, по данным геологической службы, у берегов Камчатки произошло землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера. Российские ученые заявили, что землетрясение произошло после землетрясения 3 апреля.

Около 300 000 человек живут на огромном полуострове Камчатка в России, который вдается в Тихий океан к северо-востоку от Японии. По словам Чепрова, вулкан, один из крупнейших и наиболее активных на Камчатке, сейчас, вероятно, утихнет, хотя и предупредил, что нельзя исключать появления более крупных облаков пепла. Чепров заявил, что потоки лавы не должны доходить до местных деревень.

Немедленных сообщений о жертвах не поступало, хотя ученые заявили, что вулкан все еще извергался через 15 часов после начала извержения. Пепловые заносы

Группа реагирования на извержение вулкана на Камчатке (KVERT) выпустила авиационное предупреждение, в котором говорится, что «текущая деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолеты». Некоторые школы на полуострове, примерно в 6800 километрах к востоку от Москвы, закрыты, а жителям предписано оставаться дома, сообщил глава муниципального образования Усть-Камчатский район Олег Бондаренко в сообщении в Telegram.

«Из-за того, что я только что увидел здесь своими глазами, дети не смогут ходить в школу, да и вообще нахождение здесь детей под вопросом», — сказал Бондаренко. По его словам, жителям восстановлено электричество и подведена питьевая вода.

Шивелуч пережил примерно 60 крупных извержений за последние 10 000 лет, последнее из которых произошло в 2007 году. Оно состоит из двух основных частей, меньшая из которых — Молодой Шивелуч, который, как сообщают ученые, был очень активным в последние месяцы, с пик высотой 2800 метров (9186 футов), выступающий из Старого Шивелуча, который составляет 3283 метра.

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