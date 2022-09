На Дальнем Востоке России страх и сопротивление призыву на военную службу | Российско-украинские военные новости

Спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин в среду объявил о частичной демобилизации в связи с реакцией Москвы на Украину, Холлену позвонила его мать, чтобы собрать вещи.

Холан родом из республики Бурятия в Сибири, на Дальнем Востоке России.

Как бывший военнослужащий, ее 29-летний бойфренд был допущен к призыву и после краткого курса переподготовки оказался на передовой на востоке Украины.

«Она [mother] Мой отец забрал нас, и к полуночи мы были в приграничном городе Кьягта», — рассказал он «Аль-Джазире» из Монголии.

«Машин по-прежнему было относительно немного, чуть больше обычного. Мы простояли два часа, прежде чем нас пустили в погранзону, а потом еще три часа, когда мы стояли в очереди. машину, и они обыскали все наши сумки.

«У меня было ощущение, что пограничники намеренно очень медленно работают. Мой папа сказал им, что мы в гостях у родственников в Монголии, и охранники не задавали никаких вопросов. За нашей машиной уже образовалась огромная очередь», — сказал он.

Со среды многие семьи в Бурятии проводят бессонные ночи, опасаясь, что их близким могут позвонить.

Хотя министр обороны Сергей Шойгу обещал, что будет создано всего 300 тысяч резервов, доказательство В администрации президента он сказал независимым российским СМИ, что на самом деле в распоряжении Путина было более миллиона человек.

В субботу Путин подписал указ, предусматривающий наказание до 10 лет лишения свободы за уклонение от призыва.

«У нас их тысячи [of draftees and their families] Свяжитесь с нами», — сказала Виктория Маладева из фонда «Свободная Бурятия», группы, выступающей против войны. «Сейчас мы заняты тем, что выводим всех».

По словам бурятских активистов, подходящих мужчин будили ночью дежурные и давали полчаса на то, чтобы упаковать свои вещи, а затем отвозили на дежурство.

В столице Улан-Удэ студенты сообщили сайту независимых СМИ Деревня Военная полиция и нацгвардейцы прибыли в Бурятский государственный университет в четверг утром и забрали с занятий около десятка однокурсников.

— У нас в Бурятии сметают всех и молодых, и старых, и тех, кто никогда не служил в строю, — страдальческим голосом сказал Оэлун. «Есть мечта. Мое сердце истекает кровью.

Категории

Потенциальные призывники, по крайней мере, на бумаге, делятся на три категории в зависимости от возраста, звания и статуса.

К первой категории относятся солдаты и матросы в возрасте до 35 лет и офицеры в возрасте до 65 лет до генеральского звания.

Теоретически они должны быть мобилизованы в первую очередь.

Рю, не пожелавший назвать свое полное имя, рассказал «Аль-Джазире», как его 45-летний отец получил повестку в среду вечером, несмотря на его возраст и неопытность, исключающие его из первой категории.

Он не прошел национальную службу или военные курсы в университете.

«Два сотрудника в штатском прислали повестку и попросили расписаться в расписке», — сказал он. «Мы сейчас изучаем документы на АГС [alternative civil service].»

AGS является вариантом для представителей определенных этнических меньшинств, чьи личные или религиозные убеждения несовместимы с военной службой и которые ведут традиционный образ жизни.

Но его получение — долгий и бюрократический процесс, при этом на заявителя оказывают давление военные вербовщики.

Президент России в субботу объявил о некоторых исключениях для банкиров, ИТ-специалистов и журналистов, что вызвало протесты и вынудило людей бежать в соседние страны.

Длинные очереди

В других странах России сообщалось о длинных очередях на границах с Грузией, Финляндией и Казахстаном, где мужчин допрашивали об их военной пригодности, прежде чем пропустить.

Но отказаться от своей жизни, понятно, не вариант для всех.

«Это катастрофа, — сказал Эланур, служивший в ВВС в 2017-18 годах. — Зная, как тренируют призывников и как можно потерять навыки и физическую подготовку за год, я могу смело сказать, что их гонят на убой». .

«Конечно боюсь. Мне не стыдно в этом признаться. Я очень хочу жить. В этом году моя карьера начала развиваться, и я не хочу променять свою сытую, спокойную жизнь на окопы возле Донецк. Но я ничего не могу сделать. Я не могу уехать за границу и работать там удаленно, а ипотека на мой дом сильно подрезала мне крылья», — добавил он.

Другие потенциальные составители смирились со своей участью.

«Вчера четверо моих друзей получили уведомление, а я не получил. Я думаю, что инженеры пока не нужны», — сказал «Аль-Джазире» Денис, бывший сержант инженерных войск. «Конечно боюсь. Кто не боится войны? Но если надо, пойду.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его республика не будет проводить мобилизацию, так как она уже выполнила 254 процента своей квоты.

Между тем, глава Крымского полуострова Сергей Аксенов заявил, что его сын тоже зачислен.

«Ни для кого нет различий, закон для всех один», — сказал он журналистам. «Сегодня моему сыну позвонили [he] Единице сообщили утром… Я горжусь своим сыном.

Но не все в российской элите были так воодушевлены.

Во время прямого эфира на YouTube соратники заключенного лидера оппозиции Алексея Навального издевались над сыном пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николаем, притворившись сотрудником военкомата.

Николай отказался от доклада, заявив, что «решит этот вопрос на другом уровне».