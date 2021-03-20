На Землю с Заком Эфроном, Крутые девчонки, Русская кукла, Стюардесса и другие – / Фильм

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Русская матрешка Он находит нового актера для второго сезона.

Он находит нового актера для второго сезона. На Землю с Заком Эфроном Съемки второго сезона начинаются

Съемки второго сезона начинаются Netflix Шутки встреч Сезон 2 получает трейлер

Сезон 2 получает трейлер Смотрите трейлер новых документальных фильмов момент истины

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Если вы участвуете в розыгрышах и Странные вещи, Netflix надеется раскопать все, что вы собрали Шутки встречВедет сам Дастин, Матараццо дыры. Вот трейлер второго сезона.

Если это не совсем ваша скорость, IMDbTV момент истины Нырнуть в мертвых Майкл Джорданотец. Сериал из пяти частей рассказывает беспрецедентную историю убийства их любимого мужа и отца. Джеймс Джордан, Раскрывает подтвержденную историю маленького городка в Северной Каролине, где произошло ужасное преступление и последующее судебное разбирательство. Последний документальный сериал посвящен преступлению, которое произошло недалеко от того места, где Джордан жил со своей женой и воспитывал пятерых детей, в том числе звезду НБА Майкла Джордана. Режиссер Мэттью Бернесяро И Клэй ДжонсонИстория ареста и осуждения подростков в то время, когда Ларри Демери и Дэниел Грин, продолжается и сегодня в нынешних апелляциях Грина, который подтверждает свою невиновность спустя почти три десятилетия.

Одно из моих любимых шоу на Netflix, покадровая комедия. Русская матрешка, Он наконец-то возвращается во второй сезон, и когда он это сделает, среди актеров появится новое лицо. (Нет, другое новое лицо.) Колония И дом из карт актриса Кэролайн Мишель Смит Она присоединилась к сериалу в повторяющейся роли, хотя мы не уверены, кого она играет и даже каким (или кем) будет второй сезон в первую очередь.

На Землю с Заком Эфроном Он преуспел в Netflix, когда он был запущен в прошлом году, поэтому его второй сезон сейчас начинается в Австралии. Этот сезон, который, как ожидается, выйдет в эфир где-то в 2022 году, следует за первым Мюзикл средней школы Звезда, которую он «путешествует по Австралии с экспертом по здоровью Дарреном Олином в поисках здоровых и экологически безопасных способов жизни. Организаторы приглашают зрителей в красивые места, где они ищут экологически рациональные методы работы в образовательной и просветительской манере, при этом охватывая местную еду, культуру и обычаи на протяжении всей жизни. путешествие.”

Неутешительные новости сегодня. Я убит горем. Я чувствую, что мое путешествие в маджонг оборвано. Я чувствую, что вы, фанаты, заслуживаете лучшего. Но я горжусь всем, что мы сделали вместе за 5 сезонов. Спасибо за вашу поддержку и любовь. Это не просто до свидания # Увидимся позже. pic.twitter.com/c1LAg0F58m Симу Лю 8 марта 2021 г.

Симо Лю, Кто скоро будет участвовать в Marvel’s Шан Ци и легенда о десяти кольцах, Провел последние несколько лет, снявшись в канадском комедийном сериале под названием Отдых Ким. К сожалению, несколько дней назад это шоу резко закончилось. прочитайте это Краткое объяснение Подробности у производителей.

Вот трейлер романа CW из сериала 1970-х годов о смене пола. Кунг-фу спортЧто, думаю, продлится не больше одного сезона. Приношу свои извинения всем участникам, я сомневаюсь, что эта история заинтересует более молодую аудиторию в 2021 году. Но я бы хотел, чтобы она была доказана ошибкой и чтобы это стало чем-то новым. сверхъестественное И он будет работать в течение следующих 15 лет.

Говоря о CW, сеть также наняла трех актрис, чтобы они сыграли главные роли в продолжении любимого мультсериала. Серии “Суперкрошки”. Хлоя Беннетт (Агенты щита.), Дав Кэмерон (Внуки), А Яна Перро (Мелкое крупное зерно) Будет играть Blossom, Bubbles и Buttercup соответственно, и это шоу (которое он написал Диабло Коди И Хизер РегнерПосле многих лет детских приключений Трио они «разочаровались в свои двадцать, расстроились из-за потери детства в криминальной схватке. Согласятся ли они на воссоединение сейчас, когда мир нуждается в них больше, чем когда-либо?»

Гостья 2 сезон по расписанию Приехать на HBO Max весной 2022 год. Это последует Кайли КокоПерсонаж Кэсси в «Новом приключении», хотя мы до сих пор не совсем уверены, что это повлечет за собой.

Целую неделю начинается 29 марта, Хозяин Никки Глейзер (И гости) будут считать до 100 лучших жарких моментов в новом специальном выпуске под названием Hall of Flame для Comedy Central.

FX официально выпустила бета-версию Тип, Основанный на влиятельном научно-фантастическом романе Октавии и Батлер. Охранники клерк Джейкобс Дженкинс сгорел Пилот написал и будет продюсировать шоу. Ниже приводится описание серии:

«Адаптация FX сосредоточена на Дане, молодой чернокожей женщине и начинающем писателе, которая вырвала свою жизнь из семейных обязательств и переехала в Лос-Анджелес, готовая претендовать на будущее, которое, на этот раз, кажется полностью ее собственным. Но, прежде чем она смогла обосноваться в своем новом доме, она обнаружила, что ее насильно тащили взад и вперед по времени в фермерский дом 19-го века, который она и ее семья связали на удивление и близко. Межрасовая история любви вращается вокруг ее прошлого и настоящего, и время идет, пока она изо всех сил пытается противостоять секретам, которые, как она знала, были у нее в крови, в этом сломанном исследовании отношений, которые ее связывают.

Куин Латифа Только что получил еще один сезон высокооплачиваемой радиодрамы: ее драматический / драматический сериал на канале CBS Эквалайзер Записываем второй сезон. “Эквалайзер Миссия по привлечению зрителей и победе в воскресенье вечером оказалась более чем равной “, – президент CBS Entertainment. Келли Кэл Она сказала Текущая ситуация. «Мы очень гордимся тем, что эта удивительная радиопостановка под руководством Queen Latifah проникает в конкурентную среду и возвращается во втором сезоне».

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