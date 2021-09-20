На испанском острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана, извергнувшее лаву и вынудившее тысячи людей эвакуироваться.

Лава продолжала медленно вытекать из извергающегося вулкана на испанских Канарских островах к северо-западу от Африки, но глава регионального правительства заявил в понедельник, что не ожидает жертв в этом районе после того, как было эвакуировано почти 5000 человек. По данным Института вулканологии Канарских островов, лава на острове Ла-Пальма текла к морю со скоростью 2300 футов в час.

Премьер-министр Канарских островов Анхель Виктор Торрес сообщил радио SER, что лава движется двумя путями по большей части необитаемой местности. Организация заявила, что было разрушено около 20 изолированных домов.

Гора Кумбре Вьеха в Эль-Пасо извергается, выпуская струи дыма, пепла и лавы, как видно из Лос-Льянос-де-Арридан на канарском острове Ла-Пальма в воскресенье, 19 сентября 2021 года. ДЕЗИРИ МАРТИН / AFP через Getty Images



«Мы не ожидаем дальнейшего извержения», – сказал Торрес, добавив, что воздушное движение в этом районе не пострадало.

«Будет нанесен значительный материальный ущерб», – сказал он. Надеемся, что травм не будет ».

Извержение открыло две трещины на расстоянии около 650 футов друг от друга. Официальные лица заявили, что потоки лавы, скорее всего, сольются, прежде чем достигнут моря.

Лава заползла в город Лос-Льянос-де-Аридан, который находится недалеко от вулкана. Ноэлия Гарсия, мэр города, заявила, что людей эвакуировали из домов на берег.

Эксперты говорят, что извержение вулкана может длиться недели или даже месяцы.

Лава течет за домами после извержения вулкана в национальном парке Кумбре Вьеха в Лос-Льянос-де-Арридан, на канарском острове Ла-Пальма, 20 сентября 2021 года. Борха Суарес / Reuters



Люди на Ла-Пальме в основном живут за счет сельского хозяйства.

Премьер-министр Испании Педро Санчес должен был посетить пострадавший район в понедельник после того, как отменил поездку в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Вулкан извергся в воскресенье после недели накопленной сейсмической активности. Вулканический институт Канарских островов сообщил о первом извержении вулкана недалеко от южной оконечности острова, последнее извержение которого произошло в 1971 году.

Огромные красные шлейфы, увенчанные черным и белым дымом, извергались вдоль вулканического хребта Кумбре Вьеха, за которым ученые пристально наблюдали после того, как расплавленная лава накапливалась под поверхностью и в дни небольших землетрясений.

Власти эвакуировали более 5000 человек к утру понедельника, но испанская гражданская гвардия заявила накануне, что, возможно, потребуется эвакуировать в общей сложности до 10000 человек.

Дом горит лавой извергающегося вулкана в национальном парке Кумбре Вьеха в Лос-Льянос-де-Арридан, на Канарском острове Ла-Пальма, 20 сентября 2021 года. Борха Суарес / Reuters



Ла-Пальма с населением 85 000 человек является одним из восьми вулканических островов испанского архипелага Канарских островов у западного побережья Африки. Острова расположены в ближайшей точке, в 60 милях от Марокко.

Землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано перед извержением вулкана, которое произошло в районе, известном как Кабеса-де-Вака, на западном склоне, где холмы спускаются к побережью. По мере того, как извержения продолжались, две открытые магмы извергали в воздух полный рот красной магмы, которая затем текла узкими ручьями вниз по горному склону.

Карлотта Мартин была на ферме своей семьи в Тоддоке, на склоне от места взрыва, когда она услышала огромный взрыв.

«Когда мы увидели клуб дыма, мы подумали, что это не может быть реальным, но он продолжал расти, и мы знали, что должны убираться оттуда», – сказала она Associated Press. «Вы уходите, но вы также оглядываетесь, потому что хотите увидеть, что происходит. Никто не знает, как уменьшатся потоки лавы, но наш участок и множество домов в этом районе могут быть уже в пути».

Дымовые волны у вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на Канарских островах, Испания, в воскресенье, 19 сентября 2021 года. Джонатан Родригес / AP



Последнее извержение вулкана Ла-Пальма 50 лет назад длилось чуть более трех недель. Последнее извержение вулкана произошло на всех подводных Канарских островах у побережья острова Эль Йерро в 2011 году. Извержение длилось пять месяцев.

«Материал кажется очень жидким, и потоки лавы рано или поздно достигнут моря», – сказал вулканолог Висенте Солер из Верховного совета Испании. Научный комитет плана предотвращения вулканической опасности заявил, что часть юго-западного побережья острова подвержена риску оползней и камнепадов.