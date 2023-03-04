На кадрах видно, как российские танки и бронетехника продолжают мчаться насмерть на печально известном перекрестке, изрешеченном минами.

В соцсетях разошлись кадры с беспилотника украинских военных, на которых, по-видимому, видно, как российские машины уничтожаются на контрольно-пропускном пункте.
На последнем видео утверждается, что российская БМП-2 уничтожается на перекрестке после того, как она наехала на мину и была поражена противотанковой управляемой ракетой.
На другом видео видно, как российский танк Т-72Б3 и БМП-2 подрываются на мине и противотанковой управляемой ракете.
В ходе их кровавого зимнего наступления удерживаемый украинцами шахтерский городок Волдар стал целью российских войск.
В восточноукраинском городе и близлежащих селах вспыхнули бои, когда Россия предприняла несколько безуспешных попыток захватить его.
Неожиданное применение мин Украиной, по-видимому, помогает ей одержать верх в боевых действиях на востоке Украины.
Помимо традиционных советских мин, их использует и Украина. Дистанционные противотанковые мины, поставленные СШАкоторый включает в себя выстрел снарядом в открытую местность, широко разбрасывая небольшие мины.
Украинские военные заявили, что Россия потеряла не менее 130 танков и бронетранспортеров в трехнедельном бою за Вохлидар, который украинские официальные лица охарактеризовали как Крупнейшее танковое сражение войны До настоящего времени. Инсайдер не смог самостоятельно проверить эти цифры.
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