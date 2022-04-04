На кадрах видно уничтожение самого большого самолета в мире в Украине

CNN, ОТ FACEBOOK, CBS, «FACE THE NATION», от КИЕВСКИЙ ДВИЖ, MTPBS, EBU, CBS / «Face The Nation», MTPBS / EBU

Васко Кутовио, CNN

Его тело представляет собой обугленную и искривленную дыру. Его гигантские крылья упали на землю, а один из двигателей сгорел и разрушился.

Огромный шлейф шин, на котором сидит самолет, до сих пор виден, как и порванный носовой обтекатель, на котором гордо красуются сине-желтые украинские полосы и цифра 225 из официального обозначения.

Но понятно, что самый большой в мире коммерческий самолет Ан-225 больше никогда не полетит.

Журналисты CNN наблюдали за полной степенью повреждений самолета, который по-украински называется «Мрия» или «Мечта», после того, как на прошлой неделе российские войска покинули аэропорт Гостомил под Киевом, который был одной из первых стратегических целей вторжения в Ирак. Украина.

Разбитый и разбитый реактивный самолет лежит под разрушенной аркой авиационного ангара, где он ждал техобслуживания во время вторжения.

Вокруг лежат остатки войны — аэропорт завален уничтоженной российской техникой, в том числе грузовиками, танками, бронетранспортерами и израсходованными боеприпасами.

Уничтожение Ан-225 стало символической потерей в муках раннего конфликта. Самолет, изначально построенный для поддержки советской программы космических челноков в 1980-х годах, был символом гордости Украины.

Он также посылал ударные волны по миру полетов. Прославленный как чудо современной авиационной техники, этот самолет регулярно привлекал толпы людей как на авиашоу в качестве звездного аттракциона, так и во время ежедневных грузовых миссий по всему миру.

Режим аватара

Сразу после сообщения о сбитом самолете украинские власти пообещали восстановить самолет, заявив, что Россия возьмет на себя расходы на реконструкцию в размере 3 миллиардов долларов.

Россия, возможно, уничтожила нашу Марию. Но они не смогут разрушить нашу мечту о сильном, свободном и демократическом европейском государстве. Мы победим! Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Российские силы начали раскопки в Хостомелле вскоре после того, как в конце февраля взяли под свой контроль аэродром. После нескольких недель ожесточенных боев в прошлый четверг спутниковые снимки показали внезапное исчезновение российских войск.

Предыдущие спутниковые снимки показали, что русские возвели земляные валы вокруг военной техники и артиллерийских позиций. Теперь только оставшиеся курганы.

С тех пор украинские силы взяли под свой контроль объект, утверждая, что это была крупная победа над русскими. В конце недели журналисты CNN посетили аэропорт вместе с Нацполицией Украины.

Неясно, что стало причиной разрушения самолета — был ли это акт саботажа или побочный ущерб от военного наступления с целью захвата аэропорта.

Но, несмотря на ветхость Ан-255, многие военные фотографировали самолет, и понятно, что символическое положение «Мрии» среди украинцев не уменьшилось.

Си-эн-эн провод

™ & © 2022 Cable News Network, Inc. , компания WarnerMedia. Все права защищены.

Барри Нилд и Пол Б. Мерфи из CNN внесли свой вклад в эту историю.