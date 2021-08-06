На каком языке говорит Лило в пятом элементе?

Божественный язык, разработанный для «пятого элемента», содержит всего 400 слов, но этого определенно достаточно для разговора. Согласно интервью с Идентификационная картаЙовович Бессон полностью доверяет созданию языка, говоря: «Он принес мне словарь слов. Мы писали друг другу буквы на этом языке, поэтому у меня была привычка общаться и говорить на нем».

Для Йовович, которая говорит на четырех языках – английском, русском, французском и сербском – выучить божественный язык, возможно, не было для нее большой задачей (Omniglot.com). В том же интервью актриса пояснила, что на самом деле родной язык Бизона развивался за долгие годы, и режиссер работал над ним во время написания фильма. Бизон поговорить с Ботаник Примерно в то время, когда ему потребовалось время, чтобы написать и создать мир Пятого Элемента, объяснив, что «когда я начал писать в возрасте шестнадцати лет, это было больше похоже на роман», с годами он превратился в фильм, пока, наконец, не снял его работа, когда ему было 30.

Йовович призналась в интервью 2017 года, что единственное, что она помнит о божественном языке, – это то, как произносится ее имя. Затем она объяснила свое значение, сказав: «Как актриса, у меня отличная кратковременная память – я могу быстро запомнить много вещей, а затем быстро их забыть». Несмотря на это, Йовович четко придерживается языка и своего опыта в том, чтобы сделать «пятый элемент» очень дорогим ее сердцу. ее официальный сайт Предоставьте ссылки на различные словари, созданные фанатами, и другие ресурсы, которые люди могут использовать, чтобы больше узнать о божественном языке.