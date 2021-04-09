На карте Resident Evil Village показаны четыре разных локации, которые вы можете посетить.

Была представлена ​​внутриигровая карта Resident Evil Village, на которой показаны четыре разных места, которые вы посетите, исследуя новую игровую среду в европейском стиле.

Карта была открыта IGN, Объясняет, что Замок Димитреску – лишь один из четырех регионов, в которых вы будете жить во время игры. По стилю это похоже на Resident Evil 7, которая в значительной степени ориентирована на семью Бейкеров, но расширила это позже в своей истории. Названия других сайтов не называются, но на них изображены ветряная мельница, резервуар и завод.

В беседе с IGN директор Моримаса Сато объяснил, что каждый новый регион будет предлагать вам новые механики и опасности, с которыми можно будет соревноваться, например, как Resident Evil 4 продолжает изменять свой игровой процесс по мере того, как вы путешествуете по новым территориям.

Игровая карта Resident Evil Village

«Когда вы слышите слово« деревня », вы можете представить себе странные дома вдоль улицы, но этого недостаточно для создания видеоигры», – говорит Сато. «Особенно в игре ужасов, я думаю, что важно продолжать предлагать новые впечатления по пути. В деревне важно продолжать преподносить игроку новые сюрпризы».

Одна из других больших загадок Деревни – это Мать Миранда, антагонистка леди Димитреску, с которой говорилось в прошлых трейлерах. Сато не хотел больше обсуждать Мать Миранду, и вместо этого беспокоился о том, что она станет таким важным персонажем, который игроки смогут открыть для себя. Новый снимок экрана дает нам первый взгляд на персонажа, хотя и загадочный.

Фотография матери Миранды

В заключение Сато сказал: «Я думаю, что для Матери Миранды лучше, чтобы игроки открывали для себя сами, играя в игру. Но я скажу следующее: Мать Миранда и внутренний аспект ее личности являются очень важными факторами в игре».

Resident Evil Village запущена для Xbox Series X | S, PS5, PC, Xbox One и PS4 7 мая. Capcom недавно обнародовала некоторые кадры игры, запущенной на PS4 Pro, и 15 апреля планирует провести еще одно мероприятие по сиквелу. Если вы ищете больше контента о леди Димитреску, скорее всего, бывший российский олимпийский чемпион создал самый близкий косплей косплей. новому противнику.