На киевской выставке представлены орудия российской войны в Украине

В столице Украины Киеве открылась выставка, демонстрирующая орудия ведения войны в стране, где мирные жители, которые не были свидетелями открытой войны, могут увидеть, что существенно повлияло на их жизнь.

От захваченных автомобилей и собранных остатков ракет до тапочек, зубных щеток и кухонных телефонов, использовавшихся и оставленных российскими военными, все это выставлено в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Начальник отдела просвещения музея Дмитрий Гейнденов пояснил Associated Press, что многие предметы были собраны специальными музейными работниками, которые посещают вновь освобожденные земли, где они либо сами могут найти предметы, либо их им передаст местные жители.

«Эта выставка попыталась осветить некоторые конкретные аспекты войны России против Украины, и цель этой выставки — повысить осведомленность людей об этой войне с помощью подлинных артефактов», — сказал Хайнденов.

Исполнительный директор музея пояснил, что среди выставленных документов была карта, которую использовала группа диверсионных отрядов, ожидавших прибытия российских войск.

По словам Хайнтдинова, карту передал музею командующий украинской армией Валерий Залужный.

Кроме того, музей использовал пространство подвала, чтобы показать киевлянам копии того, как могли бы выглядеть бомбоубежища в районах боевых действий, воссоздав подземные пространства в местах массового скопления людей, которые ежедневно приходится переносить многим людям на востоке страны.

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