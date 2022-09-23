На контролируемых Москвой территориях Украины проводится «фиктивное» голосование за присоединение к России

Киев, Украина (AFP) – В пятницу в подконтрольных Москве регионах Украины началось голосование по референдуму о присоединении к России, заявили там поддерживаемые Россией официальные лица.

Референдумы, организованные Кремлем Широко осуждаемый Украиной и Западом как вымышленные изображения, не имеющие юридической силы, он рассматривается как шаг к аннексии территории Россией.

Выборы проходят в Луганской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, которые частично контролируются Россией.

Голосование, в ходе которого жителей спрашивают, хотят ли они, чтобы их регионы были частью России, наверняка пойдет по пути Москвы. Это дало бы России повод заявить, что попытки украинских сил восстановить контроль являются ударами по самой России, резко обостряющими семимесячную войну. .

Референдумы последовали за указом президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. , что могло бы добавить в бой около 300 000 русских солдат. Голосование продлится пять дней, до вторника.

Когда на оккупированных территориях началось голосование, российские соцсети запестрели драматическими сценами плачущих семей, прощающихся с мужчинами, отбывающими из военных мобилизационных пунктов. В городах по всей стране мужчины обнимали плачущих членов семьи перед уходом в армию в рамках призыва. Тем временем российские антивоенные активисты планировали дальнейшие акции протеста против мобилизации.

Сотрудники избирательных комиссий будут вносить бюллетени в дома людей и устанавливать временные избирательные участки возле многоквартирных домов в течение первых четырех дней референдума, по словам официальных лиц, находящихся в России на оккупированных территориях, которые ссылаются на соображения безопасности. Единственным днем, когда избиратели будут приглашены на очередные выборы, будет вторник.

В России также открылись избирательные участки, где могут проголосовать беженцы с оккупированных территорий.

Денис Пушлин, лидер сепаратистов промосковской власти в Донецкой области, назвал пятничный референдум «исторической вехой».

Вячеслав Володин, глава нижней палаты российского парламента, Государственной Думы, в пятницу обратился к оккупированным территориям в онлайн-заявлении, сказав: «Если вы решите стать частью Российской Федерации, мы поддержим вас».

Валентина Матвиенко, спикер нижней палаты российского парламента, заявила, что жители оккупированных территорий голосуют на референдумах «за жизнь или смерть».

Президент Украины Владимир Зеленский лишь кратко упоминает «фиктивные референдумы» в своем ночном выступлении, в котором он перешел с украинского языка на русский, чтобы прямо сказать российским гражданам, что они «убиты».

«Вы действительно являетесь соучастниками всех этих преступлений, убийств и пыток в отношении украинцев», — сказал он. Потому что вы молчали. Потому что вы молчали. Теперь время выбирать. Для мужчин в России это выбор умереть или жить, стать инвалидом или сохранить здоровье. мужей, детей и внуков навсегда, или продолжать защищать их от смерти, от войны и от одного человека».

Голосование проходит на фоне продолжающихся боевых действий на Украине, когда российские и украинские войска перестреливаются, поскольку обе стороны отказываются уступать территорию.

Утром в пятницу пророссийские власти Запорожской области сообщили о мощном взрыве в центре Мелитополя, оккупированного Москвой в начале войны. Официальный представитель Владимир Рогов не сообщил никаких подробностей о причине взрыва и наличии повреждений или травм.

Поддерживаемые Москвой власти Донецкой области также обвинили украинские силы в бомбардировке Донецка, столицы области, и близлежащего города Ясиноватая.

Украинские официальные лица, в свою очередь, сообщали о появлении новых обстрелов Россией отдельных районов страны. Виталий Ким, губернатор Николаевской области на юге Украины на границе с Херсонской областью, сообщил, что взрывы произошли в городе Николаев рано утром в пятницу.

Российские обстреляли город на другом берегу Днепра со стороны Запорожской АЭС Никополь, заявил в пятницу утром губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

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