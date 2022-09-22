резиденция технологии наук На космической станции появилось 3 новых резидента после российского запуска

Капсула «Союз» была запущена на орбиту из Казахстана и всего через три часа остановилась на космической станции.

Космический корабль «Союз МС-22» с экипажем астронавта НАСА Фрэнка Рубио, а также астронавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина на борту поднимается к Международной космической станции после старта с космодрома Байконур с видом спереди на Барнаул, Россия, 21 сентября. 2022. REUTERS / Марина Листева



Международная космическая станция в среду приветствовала трех новых граждан после успешного российского запуска. Капсула «Союз» была запущена на орбиту из Казахстана и всего через три часа остановилась на космической станции. Американец Фрэнк Рубио в течение шести месяцев регистрировался у россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина. Рубио, врач и бывший армейский десантник из Майами, поднялся на борт «Союза» в соответствии с новым соглашением об обмене экипажами между двумя странами.

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