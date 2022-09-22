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На космической станции появилось 3 новых резидента после российского запуска

22 сентября, 2022
Marfa Fedoroa

Капсула «Союз» была запущена на орбиту из Казахстана и всего через три часа остановилась на космической станции.

Корабль «Союз МС-22» с экипажем астронавта НАСА Фрэнка Рубио, а также астронавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина на борту поднимается к Международной космической станции.Космический корабль «Союз МС-22» с экипажем астронавта НАСА Фрэнка Рубио, а также астронавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина на борту поднимается к Международной космической станции после старта с космодрома Байконур с видом спереди на Барнаул, Россия, 21 сентября. 2022. REUTERS / Марина Листева

Международная космическая станция в среду приветствовала трех новых граждан после успешного российского запуска. Капсула «Союз» была запущена на орбиту из Казахстана и всего через три часа остановилась на космической станции. Американец Фрэнк Рубио в течение шести месяцев регистрировался у россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина. Рубио, врач и бывший армейский десантник из Майами, поднялся на борт «Союза» в соответствии с новым соглашением об обмене экипажами между двумя странами.

Соглашение было заключено в июле, несмотря на напряженность из-за войны Москвы на Украине, что свидетельствует о продолжающемся российско-американском сотрудничестве в космосе. В рамках этого безналичного обмена российский космонавт Анна Кикина доставит SpaceX на космическую станцию ​​из Флориды менее чем за две недели. НАСА и Российское космическое агентство хотят и дальше обмениваться местами таким образом, чтобы обеспечить постоянное присутствие США и России на космической станции.

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Астронавты НАСА регулярно запускали российские ракеты «Союз» — по десяткам миллионов долларов за штуку — до тех пор, пока SpaceX не начала доставлять экипажи станций из Космического центра Кеннеди НАСА в 2020 году. В последний раз россияне запускали из Флориды 20 лет назад. SpaceX планирует запустить Kikina с одним японцем и двумя американцами уже 3 октября.

Новоприбывшие заменят космонавтов, живущих там с ранней весны; Размер экипажа в конечном итоге стабилизируется до семи человек. Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти сказала, что вид на запуск с космической станции был «потрясающим». Она опубликовала в Твиттере потрясающие фотографии светящегося кончика Земли и зигзагообразного белого вздутия ракеты.

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