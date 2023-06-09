На Летних играх не было женщин на сцене.

С приближением смерти E3 Summer Game Fest стал любимым летним событием геймеров. Но в этом году на Фестивале летних игр, хотя и были представлены игры самых разных жанров и самых разных персонажей, на сцене не было ни одной женщины.

На протяжении почти двухчасового показа ведущий Джефф Келли приводил на сцену нескольких персонажей для интервью. У него был ветеран индустрии Эд Бун, чтобы поговорить о нем. Смертельная битва 1. Ник Кейдж, похоже, больше рассказал о своем персонаже Он умер средь бела дня личность. Брайан Интар вышел на сцену, чтобы объявить дату релиза. Человек-паук 2 от Marvel. Но ни разу женщине не предоставлялась такая возможность.

Отсутствие включения особенно раздражает, потому что в большом количестве игр, включенных в само шоу, главные женские персонажи. я особенно расстроен Лисфанга — воин, перемещающийся во времени.ролевая игра с участием цветной женщины, которая может создавать дубликаты себя, чтобы помочь ей сражаться.

Чтобы было ясно, это касается не только мистера Кейли. Хотя он несет ответственность за то, чтобы его шоу отражало разнообразие его аудитории, они тоже также Разработчики, представленные в этих презентациях, должны знакомить своих маргинализированных сотрудников с такими возможностями.

Представительство имеет значение. Это так просто. Мы знаем, что игры приносят людям состояние, и нам нужно увидеть это, потому что это сигнализирует людям, которые смотрят, что они тоже могут заниматься любимым делом.

Мистер Кейли, вы можете показывать женщин в своих шоу. Я делал это раньше, и даже я бы сказал, что это тоже легко. Сразу после окончания Летнего игрового фестиваля началось Дневное шоу разработчиков, и мне не пришлось долго ждать, чтобы увидеть кого-то похожего на меня. READ Sonos прекращает поддержку воспроизведения локальных файлов на Android