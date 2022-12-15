На Международной космической станции протекает российская космическая капсула.

Представитель российской космонавтики заявил в четверг, что утечка охлаждающей жидкости из российской космической капсулы, прикрепленной к Международной космической станции, скорее всего, была вызвана точным ударом метеорита.

И Роскосмос, и НАСА заявили, что авария не представляла опасности для экипажа станции.

Сергей Крикалев, ветеран-космонавт, занимающий должность директора программ пилотируемых космических полетов в Роскосмосе, заявил, что утечка охлаждающей жидкости из капсулы «Союз МС-22» могла быть вызвана попаданием метеорита в один из ее радиаторов.

В заявлении Крикалева говорится, что дефект может повлиять на работу системы охлаждения капсулы и температуру в аппаратной части капсулы, но не представляет опасности для экипажа.

Утечка охлаждающей жидкости побудила пару российских космонавтов прервать запланированный выход в открытый космос ранее в тот же день.

Крикалев сказал, что российские диспетчеры продолжают оценивать ситуацию и следить за температурными показателями на борту «Союза», но подчеркнул, что «дальнейших изменений параметров на корабле «Союз» и на станции не было, поэтому опасности для экипажа нет».

часы | Канадский астронавт Крис Хэдфилд отреагировал на новость об утечке из пристыкованного корабля «Союз». Предстоит целая куча работы, говорит канадский астронавт на корабле «Союз». Канадский астронавт Крис Хэдфилд отреагировал на новость о необъяснимой утечке из пристыкованного космического корабля «Союз», которая привела к отмене планового выхода в открытый космос на борту Международной космической станции.

Но Крикалев добавил, что будущие операции станции будут зависеть от оценки состояния капсулы. «Решения относительно будущей авиационной программы будут приниматься на основе этого анализа», — сказал он.

«НАСА и Роскосмос продолжат совместную работу, чтобы определить следующий курс действий после текущего анализа», — заявили в НАСА. «Члены экипажа на борту космической станции в безопасности и не подвергались опасности во время утечки», — добавил он.

В четверг, когда российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин собирались покинуть станцию ​​для запланированного выхода в открытый космос, наземные специалисты увидели поток жидкостей и частиц на прямой видеотрансляции из космоса, а также падение давления на приборах, хлопок. — вверх из капсулы «Союз».

Прокопьев, Бетлин и астронавт НАСА Фрэнк Рубио использовали капсулу, чтобы добраться до Международной космической станции в сентябре, служа спасательной шлюпкой для экипажа.

В настоящее время на аванпосте находятся еще четыре члена экипажа — астронавты НАСА Николь Манн, Джош Касада и Коити Ваката из Японского агентства аэрокосмических исследований и Анна Кикина из Роскосмоса.